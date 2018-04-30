تعاون مشترك بين جمعية المستقبل ووثاق للتكافل في مجال التدريب

الشاذلى جمعة :اتفقت جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية مع شركة "وثاق للتأمين التكافلى" على التعاون خلال الفترة المقبلة والسماح للوسطاء أعضاء الجمعية بالمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تنظمها شركة "وثاق للتأمين التكافلى" للعاملين بها بما يساهم في استفادة أعضاء الجمعية وتنمية قدراتهم وت

الشاذلى جمعة :

اتفقت جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية مع شركة “وثاق للتأمين التكافلى” على التعاون خلال الفترة المقبلة والسماح للوسطاء أعضاء الجمعية بالمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تنظمها شركة “وثاق للتأمين التكافلى” للعاملين بها بما يساهم في استفادة أعضاء الجمعية وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وخاصة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

قال عبد الخالق عمر رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تحرص دوما على تطوير قدرات الأعضاء عبر توفير الكتب العلمية في نشاط التأمين بكافة فروعه وكذلك في مجال التطوير وتنمية المهارات .

جاء ذلك على هامش تكريم جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساكة التأمينية الفائزين في مسابقتها الرمضانية العام الماضى وذلك من خلال احتفالية بمعهد التأمين المصرى.

حضر الفعالية الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين وعادل فطورى العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلى” ومحمد المرسى العضو المنتدب لشركة “فيوتشر للوساطة التأمينية”وجمال شحاته رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” ومجلس إدارة جمعية المستقبل وعدد كبير من أعضاءها.

و من جهته أكد عادل فطورى العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلى” أن شركته تستعد لتقديم كافة صور الدعم لمجلس إدارة الجمعية وأعضاءها سواء كان دعما ماديا أو معنويا وكذلك في مجال التدريب والتطوير.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين على أهمية التعليم والتدريب لتطوير مهارات الوسطاء للوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى.