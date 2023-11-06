تعاون مشترك بين البنك الأهلي وشركة فريش لتمويل التجار

أعلن البنك الأهلي المصري و عن اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تمويل التجار ببطاقة ائتمان الشركات B2B من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار.

منتجات وخدمات مصرفية من البنك الأهلي

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي حرص البنك المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكل فئات العملاء الحاليين والمرتقبين بما يساهم في تلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة فريش كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عددا كبيرا من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر، حيث تعزز اتفاقية التعاون تحقيق خطة البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.

وأعرب خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فريش إليكتريك، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية بشكل عام لاعتباره احد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرا الى ان تلك الاتفاقية يسفر عنها تسهيل لعمليات السداد الإلكتروني للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من تجار الجملة وتجار التجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء شركة فريش .

ومن جانبه أشار كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري الى أنه تم إطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B والتي تعد شركة فريش هي أحدث تلك الشراكات، حيث تعد احدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتتولى تمويل عملائها عن طريق اصدار بطاقات ائتمان الشركات B2B بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية.

وأكد حرص البنك على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، حيث يدرك البنك تماما مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد محركات الاقتصاد القومي، واستكمالاً لدوره في دعم الصناعات المحلية.

وأضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة، أن التعاون والشراكة مع مجموعة شركات فريش اليكتريك تمتد الى أكثر من 11 عام قدم خلالها البنك الاهلي المصري الدعم التمويلي المستمر للمجموعة بما عزز مكانتها كأحد اهم وأكبر الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر، وهو الدعم الذي يأتي في إطار سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية.