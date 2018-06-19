تعاون مشترك بين الأوقاف والإنتاج الحربي لتنفيذ أعمال تطوير

أحمد اللاهونى استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها. وقال العصار، إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم

أحمد اللاهونى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها.

وقال العصار، إنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة (التابعة لوزارة الإنتاج الحربي) وهيئة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة الأصول التابعة لها بالاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي، والتي بدأت بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى المدرسة الثانوية القديمة التابعة للأوقاف في دولة اليونان.

وكذلك تم مناقشة آخر مستجدات التعاون المشترك في تنفيذ مشروع إنشاء 4 عنابر تجميد بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية سعة 2500 طن لكل وحدة شاملة كافة الملحقات والمبانى الإدارية والمبانى التكميلية لخدمة المشروع، بالإضافة إلى متابعة موقف تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي لأعمال رفع كفاءة عدد من المعاهد الدينية التابعة لهيئة الأوقاف.

وأوضح أن التعاون المشترك بين “الإنتاج الحربي” و”الأوقاف” يأتي من منطلق حرص الدولة على تعظيم الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة لها وحرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والمشروعات التنموية بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة، مؤكداً على أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، منها على سبيل المثال المشاركة في إقامة مشروعات استثمارية لاستغلال أصول هيئة الأوقاف، وتوفير المنتجات المجهزة بوسائل ترشيد استهلاك المياه وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي.

وأكد أن هذا التعاون المشترك بين الوزارتين يعد تفعيلاً لخطة هيئة الأوقاف المصرية لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبني مشروعات ذات بعد خيري واجتماعى واقتصادى، مما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع المصري بشكل عام، وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما تتميز به الوزارة وكافة الجهات التابعة لها من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وكذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي لها.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام لجنة مشتركة من الوزارتين بالاجتماع بشكل دوري للتنسيق الدائم ومتابعة سير العمل ومستجدات موقف التعاون في كل موضوع من موضوعات التعاون التي تم طرحها.