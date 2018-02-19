تعاون مرتقب بين الاتصالات وشنايدر في مدينة المعرفة‎

المال – خاص: التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع كاسبار هيرزبيرج رئيس شركة شنايدر الكتريك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في ادارة الطاقة والتحكم الالي، تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع الشركة العالمية فيما يتعلق بمشروع مدينة المعرفة التكنولوجي

المال – خاص:

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع كاسبار هيرزبيرج رئيس شركة شنايدر الكتريك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في ادارة الطاقة والتحكم الالي، تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع الشركة العالمية فيما يتعلق بمشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة المقرر انشاؤها على مساحة 301 فدان بالعاصمة الادارية الجديدة لتكون منارة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات. حضر اللقاء قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات شركة شنايدر الكتريك – مصر.

وأوضح القاضى خلال اللقاء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بمدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة مشيرا إلى أن المدينة ستضم كبرى مراكز البحوث والتطوير، ومراكز التميز والإبداع في التكنولوجيات المتقدمة مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى تصميم الإلكترونيات. وأضاف السيد الوزير أن تصميم مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المدن الذكية.

وأكد كاسبار هيرزبيرج أن الشركة سوف تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مدينة المعرفة التكنولوجية وستعمل مع فريق العمل المصري لنقل الخبرات، وبناء الكفاءات والكوادر المصرية.

جدير بالذكر أن شركة “شنايدر اليكتريك” العالمية مقرها باريس، وهي متخصصة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وتقوم بتطوير التقنيات والحلول المتصلة بإدارة الطاقة والعمليات بطرق آمنة وموثوقة وفعالة ومستدامة، ويعمل بها ما يزيد عن 160 ألف موظف لخدمة عملائها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتستثمر الشركة في البحث والتطوير من أجل الابتكار والتميز.