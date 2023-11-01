تعاون عراقي كوري في مجال نظم المشتريات الإلكترونية

قالت دائرة المشتريات العامة في كوريا اليوم الأربعاء إن وفدا عراقيا زار الدائرة لمعرفة الوضع التشغيلي لنظام المشتريات الإلكترونية الكوري، بحسب وكالة يونهاب.

وقام الوفد المكون من مسؤولين من وزارات مختلفة مثل التخطيط، والداخلية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بزيارة دائرة المشتريات العامة ومركز اتصال المشتريات الحكومية التابع لها، وحصل على خبرة حول تشغيل نظام المشتريات الإلكترونية ومركز الاتصال.

وأعرب الوفد عن اهتمامه الشديد بالجيل القادم لنظام المشتريات الإلكترونية الكوري عبر الإنترنت المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام القادم، مطالبا بنقل المعرفة المستمر من دائرة المشتريات العامة.

وعبر رئيس الوفد دارا عزيز خضر عن أمله في أن يساهم برنامج نظام المشتريات الإلكترونية العراقي القائم على نظام المشتريات الإلكترونية الكوري في تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المشتريات العامة ويكون بمثابة نموذج يحفز انتشار المشتريات الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وأنشأت دائرة المشتريات العامة الكورية نظام المشتريات الإلكترونية الخاص بحكومة إقليم كردستان بالعراق من خلال برنامج الوكالة الكورية للتعاون الدولي للمساعدة الإنمائية الرسمية في ديسمبر عام 2021 بميزانية إجمالية قدرها 4.3 مليارات وون، وتم تنفيذ البرامج التعليمية حول استخدام النظام منذ عام 2022.

وأكد مدير دائرة المشتريات العامة “كيم يون-سانغ “من أجل التشغيل الناجح لأنظمة المشتريات الإلكترونية القائمة على نظام المشتريات الإلكترونية الكوري في الدول الأجنبية، فإنه من المهم تطوير قدرات مسؤولي المشتريات المحليين الذين يستخدمون النظام.

وأضاف أن الدائرة ستدعم بنشاط مشاريع بناء القدرات في مجال المشتريات الإلكترونية في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية الراغبة في التعلم من تجربة المشتريات الإلكترونية الكورية.