تعاون بين 4 وزارات لإنشاء صندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التعاون مع وزارات «التضامن الاجتماعي» و«القوى العاملة» و«التخطيط»، بهدف إعداد صندوق طوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد معيط، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العربى للإكتواريين 2023 أمس الذى تستضيفه مصر لأول مرة، أن وزارة المالية تعد دراسة اكتوارية خاصة بصندوق دعم العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الوزارة تعد دراسة خاصة بالحوافز المالية للسيدات اللاتى يلتزمن بتنظيم النسل، مؤكدا أهمية الاستفادة من العلوم الإكتوارية فى مختلف المجالات للتعامل مع مختلف المخاطر، ومنها نظم المعاشات والتأمين الصحى الحكومى الشامل، ودراسة الأسعار ومستوى الملاءة المالية وتقييم النظم.

ولفت إلى دور الخبراء الإكتواريين فى تطوير نشاط التأمين بشقيه التجارى والتكافلى.

وأكد أن الحكومة المصرية تستعين بالدراسات الإكتوارية فى إدارة المشروعات بطريقة علمية ومتطورة، خاصة فى البحوث السكانية وقطاعات البنوك والاستثمار والمجال الطبى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قرر تأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، بالإضافة إلى بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تصرف منحة سنوية للعمالة غير المنتظمة والموسمية المسجلة رسميا فى دفاتر المديريات بالمحافظات، للمساهمة فى تخفيف الأعباء المالية وغلاء المعيشة عنهم.