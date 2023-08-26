تعاون بين «ناصر» و«صحتنا» لتجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفى الدمرداش

وقع الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي مذكرة تفاهم مع الدكتور عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا بحضور رؤساء قطاعات البنك ولفيف من قيادات المؤسسة، انطلاقا من دوره الحيوي في دعم المسئولية المجتمعية بكافة قطاعاتها، ولاسيما قطاع الصحة وإتاحة فرص العلاج لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وأوضح رئيس قطاع التكافل الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في تجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس “الدمرداش”، كجزء من أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك ملتزم منذ بداية نشأته، بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم بشكل مؤسسي منظم، حيث يعتبر بنك ناصر الاجتماعي رائد البنوك الاجتماعية بمصر والشرق الأوسط.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التعاون بين الجانبين في هذا البروتوكول يهدف إلى إعادة افتتاح وحدة الرعاية المركزة لمرضي القلب بمستشفي الطب الباطني بمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب الحاجة إلى التجديد.

وأكدت القباج أن هذا التطوير يأتي ثقة في أداء وجودة خدمات مستشفيات جامعة عين شمس، كما يأتي تلبية لاحتياجات العدد المتزايد من المرضي والاحتياج إلى الاستزادة من خدمات وحدات العناية المركزة في علاج مرضى القلب.