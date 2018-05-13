تعاون بين معهد الخدمات المالية والغرفة الكندية فى التمويل متناهى الصغر

مروة عبد النبى والشاذلى جمعةأكد فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية بالشرق الأوسط، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية في مصر وغرفة التجارة الكندية لنقل التكنولوجيا الحديثة والتجربة الكندية في التمويل متناهى الصغر إلى السوق المصرية.وأضاف عز الدين خلال الجلسة الأولى لمؤتمر ا

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

أكد فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية بالشرق الأوسط، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية في مصر وغرفة التجارة الكندية لنقل التكنولوجيا الحديثة والتجربة الكندية في التمويل متناهى الصغر إلى السوق المصرية.

وأضاف عز الدين خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الشمول المالى، أن كل بيت كندى به تمويل عقارى ويوجد سهولة كبيرة فى الحصول على القروض وكذلك فى الحجز على الوحدات خلال 60 يوما فقط فى حال التعثر عن السداد دون معوقات.

واعتبر أن التصنيف السيادى للدولة عامل مؤثر فى قدرتها على الحصول على قروض لنشاط التمويل متناهى الصغر وكذلك على تكلفة هذا التمويل.