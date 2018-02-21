تعاون بين معهد إعداد القادة والثقافة لتنمية الوعى لطلاب الجامعات

جهاد سالم تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان حول خطة الأنشطة الطلابية بالمعهد خلال شهر فبراير الحالى. وأشار التقرير…

جهاد سالم

تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان حول خطة الأنشطة الطلابية بالمعهد خلال شهر فبراير الحالى.

وأشار التقرير إلى بدء تنفيذ اتفاقية التعاون بين قطاع الأنشطة بالوزارة والمجلس الأعلى للثقافة والتي تتضمن انتقال مسرح الدولة لتقديم عروضه داخل الجامعات، وانتقال العروض الفائزة من الجامعات للعرض على مسارح الدولة، وذلك فى إطار استخدام القوى الناعمة لتدعيم الانتماء والولاء الوطنى من خلال تنمية الوعى الثقافى والفنى، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم كل من جامعات (عين شمس، القاهرة ، حلوان)، حيث قامت جامعة عين شمس بإطلاق أول عرض تحت اسم “السيرة الهلامية” بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

ومن المنتظر أن تضم المرحلة الثانية جامعات الصعيد والدلتا، والمرحلة الثالثة جامعات قطاع مدن القناة، وتتيح اتفاقية التعاون الفرصة لفرق التمثيل الحائزة على مراكز متقدمة بالجامعات للعرض على مسارح الدولة وتوسيع قاعدة المستفيدين واكتشاف المواهب وصقلها وتأهيلهم للاحتراف إلى جانب الاحتكاك الخارجى لهم وخدمة المجتمع، فضلا عن تقديم كروت مخفضة لطلاب الجامعات لحضور العروض المسرحية على مسارح الدولة.

ولفت التقرير إلى ملتقى الاتحادات الطلابية بجامعة المنصورة، وكذلك انطلاق فعاليات البطولات الخاصة بالمعاهد المصرية بمدينة بورسعيد، بالإضافة إلى اسئناف الأنشطة الطلابية الخاصة داخل الجامعات للفصل الدراسى الثانى والتى تتضمن مهرجانات الأسر الطلابية ومسابقات الشطرنج والبحوث الاجتماعية والدورى الرياضى، ومعسكرات التدريب والجوالة والمرشدات والابتكارات الطلابية ونماذج المحاكاة (مجلس الوزراء ، مجلس النواب، الأمن المتحدة، جامعة الدول العربية).

كما أشار إلى إقامة قمة “الشباب الجامعى” ضمن نموذج مجلس الوزراء الذى عُقد بالجامعة الأمريكية لمناقشة استراتيجية التنمية المستدامة، بمشاركة وفود شباب الجامعات خلالها بتقديم العديد من المشروعات والخطط الشبابية لدعم الخطة الإستراتيجية ٢٠٣٠ ، بحضور د.هالة السعيد وزير التخطيط، ود. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

ومن جانبه أكد د. طايع أن المعهد يشارك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات والذى يقام بجامعة المنيا تحت عنوان “دمج ذوى الاحتياجات الخاصة” وكذا حضور المؤتمر العلمى لمناقشة الموضوعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة الذى يُعقد على هامش الملتقى.

وأشار إلى انتهاء المعهد من الدورات التثقيفية المخصصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية تنفيذا لبروتوكول التعاون بين المعهد والأكاديمية؛ حيث أقام المعهد 3 دورات لحوالى ألفين طالب بكلية القادة وأركان الحرب، و5 دورات شملت 400 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والمنوفية ومدينة السادات وقناة السويس والأزهر، موضحًا أن الدورات تناولت العديد من الموضوعات، منها: استراتيجية الأمن القومى، مقومات الدولة ، حروب الجيل الرابع، العالم الافتراضى وحروب الشائعات، الأمن المائى وترشيد استهلاك المياه، المؤامرات الخارجية، المشروعات العملاقة والانجازات، الأمن الاقتصادى.