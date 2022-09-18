تعاون بين «مدينة نصر للإسكان والتعمير و«الحاذق» لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه  

وقعت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مذكرة تفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات التابعة لمجموعة الحاذق، للقيام بأعمال إنشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه تبدأ بمشروع “شاليا” الكائن في “تاج سيتي” بمنطقة القاهرة الجديدة.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والمهندس محمود يحيي الحاذق الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم شركة الحاذق للإنشاءات بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة ببناء 34 مبني سكني بمشروع شاليا بإجمالي عدد وحدات يبلغ 941 وحدة على مساحة تبلغ 34 فدانًا.

وتتنوع الوحدات بالمشروع من حيث المساحة لتترواح بين 69 إلي 300 متر مربع، ويمتد نطاق العمل ليشمل عدد آخر من المراحل بمشروعات الشركة المختلفة على مدار عامين وهي فترة سريان الاتفاقية.. ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولي من المشروع خلال 18 شهر.

يتميز مشروع تاج سيتي بموقعه الاستراتيجي المتميز بمنطقة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي حيث يبعد دقائق عن كل من منطقة شرق القاهرة ومنطقة وسط المدينة وهليوبوليس، ويتم تطوير هذا المشروع على واحدة من أكبر الأراضي المملوكة للشركة بمساحة 3.5 مليون متر مربع بإجمالي حجم مبيعات يقدر بـ 30 مليار جنيه.

ويُعد هذا المشروع أحد العلامات البارزة في مسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تمتد لأكثر من 63 عامًا في السوق المصري، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة.

ويتمتع مشروع شاليا بموقع متميز داخل تاج سيتي في المنطقة المركزية للمشروع وإطلالات فريدة على مساحات خضراء من كافة الاتجاهات حيث تم تصميم المشروع لضمان الخصوصية للعملاء وتوفير مختلف أنواع الوحدات.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، أعرب المهندس عبد الله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن حرص الشركة على التعاون مع كبري الشركات العاملة في قطاع المقاولات وفخره بالتعاون مع شركة رائدة كالحاذق للإنشاءات لتنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية بمشروع “شاليا” وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتطوير محفظة الأراضي متعددة الاستخدامات في مشروع “تاج سيتي” وإنشاء وحدات سكنية جديدة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

من جانبه، قال المهندس محمود يحيي الحاذق الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات أن التعاون مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خطوة هامة في سجل إنجازات شركة الحاذق للإنشاءات بالسوق المصري خاصة في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق العقاري المحلي حيث تتماشي هذه الشراكة مع أهداف الشركة لتقديم أفضل المنتجات العقارية اعتمادًا على خبرتها الطويلة في هذا المجال للمساهمة في تطوير ونمو المجتمعات.