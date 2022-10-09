تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية و«سمرمون للأسماك» لتصنيع الكولاجين البحري

وقعت اليوم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية برئاسة الدكتورة منى عبد اللطيف أول تعاون علمي مع مجموعة سمرمون لتصنيع فواتح الشهية من الأسماك برئاسة الدكتور هاني المنشاوي، لإنتاج منتج الكولاجين البحري لأول مرة من جلود وعظام الأسماك.

ويستهدف إنتاج الكولاجين البحري استخدامه في البحث العلمي والإنتاج وتطوير صناعات التجميل الطبيعية والصناعات الدوائية ايضا من منتجات محلية وبخبرة مصرية.



وأثمر هذا التعاون حتى الآن على إنتاج 3 أنواع من الكولاجين لغذاء البشرة وعلاج الجروح والحروق وعلاج آلام المفاصل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة في دفع التعاون بين الأكاديميات العلمية المصرية والصناعة.

وفي غضون ذلك صرح الدكتور هاني المنشاوي رئيس المجموعة ورئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعضو جمعية المستثمرين ببرج العرب، بأن هذا التعاون البناء والذي حرصت عليه مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية يعكس حرص قيادات المدينة على اتخاذ الإجراءات الإيجابية لتنفيذ الأبحاث العلمية بالتعاون مع الصناعة الوطنية لما فيه صالح المواطن المصري للاستفادة من المنتج المصري والمصنع بخبرات وأبحاث لا تقل عن الأبحاث العالمية في هذا المجال.

وأكد “المنشاوي” أن الصناعة ستوفر كل احتياجات مدينة الأبحاث العلمية للاستفادة من جلد وعظام الأسماك وتحويلها إلى منتجات صحية طبيعية وتخفيض الضغط على الاستيراد لتحقيق أغراض التنمية والنمو الصناعي.