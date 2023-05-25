تعاون بين كوريا وسلطنة عمان فى مشروعات الطاقة

بحثت كوريا الجنوبية مع سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة، حيث تعتبر سلطنة عمان خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس إن النائب الثاني لوزير الصناعة كانغ كيونغ-سونغ أجرى محادثات مع وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محسن بن حمد بن سيف الحضرمي لبحث أهمية تأمين سلسلة إمداد مستقرة للطاقة بين البلدين، حيث يزور الوكيل الحضرمي كوريا الجنوبية لحضور معرض صناعات المناخ العالمي 2023 (WCE) في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية.

وطلب كانغ من الحضرمي إيلاء اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في الطاقة في المستقبل من خلال مشاركة الشركات الكورية الجنوبية التي تتمتع بتقنيات ممتازة وخبرات وفيرة في مشروع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.

وينتج الهيدروجين الأخضر عن التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتبلغ تكلفة مشروع الهيدروجين الاخضر بطاقة 5 جيجاوات ما بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار.

وتم اختيار الائتلاف الكوري المتكون من الشركات الكورية بما في ذلك شركة بوسكو وشركة سامسونج للهندسة، كمقدم العرض الأفضل لمشروع الهيدروجين الأخضر.

وقالت الوزارة إنها تخطط لتقديم الدعم النشط إلى الشركات الكورية لمساعدتها في التقدم إلى الشرق الأوسط من خلال توسيع التعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط.