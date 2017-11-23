تعاون بين غرفة القاهرة والمجلس الصيني لزيادة التبادل التجاري

دعاء حسنى وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والصين في الفترة المقبلة. جاء ذلك اليوم خلال زيارة وفد من المجلس الصيني لغرفة القاهرة، لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقع عن الجانب

دعاء حسنى

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والصين في الفترة المقبلة.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وفد من المجلس الصيني لغرفة القاهرة، لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقع عن الجانب المصري المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة و”xu Jia rong ” نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في حضور سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، والدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال المهندس إبراهيم العربي: إن السوق المصرية بها فرص استثمارية كبيرة وعلى الجانب الصيني الاستفادة منها في مختلف المجالات، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة حاليًا وتشجع المستثمرين، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يعتبر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار مع طرح مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات، ويمكن للجانب الصيني اختيار ما يتناسب معه منها ودخول مصر من خلاله.

وشدد “العربي” على ضرورة تبادل الزيارات بين الغرفة والمجلس الصيني وتوفير المعلومات عن السوقين لدفع عمليات التصدير والاستيراد إلى السوقين، لا سيما أن هناك منتجات مصرية يمكن تصديرها إلى الصين لدعم التبادل التجاري، مُرحّبًا بزيادة التعاون فيما يتعلق بتنظيم المعارض بين البلدين لفتح أسواق جديدة لمنتجات بالتبادل.

وأكد “العربي” أن المناخ المصري أصبح مناسبًا للاستثمار، وأكبر دليل شهادة المنظمات الدولية بتحسن المناخ الاقتصادي فيها وتحسن الوضع الائتمان لها وهو ما يؤكد أن السوق المصرية واعدة خاصة مع وجود حجم استهلاكي كبير، مشددًا على ضرورة إقامة مشروعات تجارية واستثمارية بين الطرفين في المرحلة المقبلة، خصوصا مع توقيع هذا البروتوكول الذي يُسهل كثيرًا في توفير البيانات والمعلومات عن السوقين ويؤدي إلى تقريب وجهات النظر من خلال تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال البلدين والمتخصصين في الصادرات والواردات.

من جانبه قال “xu Jia rong ” إن زيارته لمصر تعتبر الأولى ، وهي استكشافية للفرص الاستثمارية بها، وأيضًا احتياجات سوقها من السلع الصينية التي من الممكن التعاون من خلالها الفترة المقبلة.

ولفت الى ضرورة تظيم لقاءات مباشرة بين الجانبين مستقبلا لبحث السلع التي تحتاجها كل سوق من الآخر، مُشيرًا إلى أنه من خلال البروتوكول ستكون هناك زيادة في التبادل التجاري بين البلدين المرحلة المقبلة، ودعا رئيس غرفة القاهرة لتشكيل وفد لزيارة الصين لدعم العلاقات بين الجانبين، وهو ما رحب به رئيس غرفة القاهرة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الترتيب وتشكيل وفد مصري لزيارة الصين لتفعيل بنود البروتوكول التي من أهمها زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم الصادرات والواردات بين البلدين.