تعاون بين «صافولا» و«البحث العلمي» لإنتاج سمن صناعي غير مهدرج

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة صافولا للأغذية، دائرة مستديرة عبر الفيديو كونفرانس للإعلان عن توقيع برتوكول تعاون لإطلاق المسابقة العلمية “التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة”.

وقال الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الهدف من المسابقة التوصل لإيجاد طرق علمية لإنتاج سمن خالي من الزيوت المهدرجة، بتكلفة مخفضة تحقق التنافسية، مع الحفاظ على صحة المستهلكين.

صقر: اختيار أفضل 3 أعمال ومنح الفائزين جوائز مالية مابين 10 إلي 30 ألف جنيه

ونوه صقر إلي أنه سيتم اختيار أفضل 3 أعمال بحثية بعد تقييمها فنيا وبحثيا من قبل الأكادمية، ومنح الفائزين جوائز مالية.

وسيتم منح الفائزين جوائز مالية تتراوح ما بين 10 إلي 30 الف جنيه، فضلا عن شهادات تقدير من بنك الابتكار المصري.

وواصل صقر إنه ستبدأ بعد ذلك عملية تحويل المنتج البحثي لصناعة بالتعاون مع شركة صافولا للأغذية.

وأشار صقر إلي إنه من الناحية العلمية هناك أضرار مؤكدة للاستهلاك الزائد للزيوت المهدرجة، ما دفع بعض الدول وخاصة المتقدمة إلي تجريم تجاوز نسب معينة من استخدام الزيوت المهدرجة في الغذاء .

ونوه صقر إلي أن صناعة السمن الصناعي مستقرة منذ عشرات السنوات، ولا يمكن إنكار دورها في توفير الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل عدم إمكانية الاكتفاء من المنتجات الطبيعية.

ولفت إلي أنه رغم استقرار الصناعة إلا إنه ليس هناك ما يمنع من التطوير، خاصة إذا بني على حلول مبتكرة علميا توائم بين التكلفة الاقتصادية وجودة المنتج والحفاظ على الصحة، مشيرا إلي أن المناقشات مع شركة صافولا للأغذية بدأت منذ فترة طويلة.

سري: صافولا أطلقت حملة للتوعية بأخطار الهدرجة في 11 محافظة بالتعاون مع القومي للمرأة

ومن جانبها، قالت هانيا سري، مدير عام قطاع الأغذية وتطوير الأعمال بشركة صافولا للأغذية، إلي أن الشركة بدأت منذ ديسمبر الماضي في إطلاق حملة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت مسمي “طرق الأبواب”، بهدف التوعية باخطار الهدرجة على الصحة.

واستكملت أن الحملة تمكنت من الوصول لنحو 400 ألف سيدة في 11 محافظة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت إلي أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يأتي استكمالا لتوجه صافولا نحو خلق توازن بين توفير منتج صحي يقدم متطلبات المستهلك وبتكلفة اقتصادية مناسبة.

هدف المسابقة خلق التوازن بين التكلفة والجودة والحفاظ على الصحة

كما أشارت سري إلي أن الهدف أيضا من توجه الشركة، هو دفع المصنعين لتوفير منتجات أقل ضررا على الصحة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون طرح بدائل ملائمة للتصنيع، تراعي عدم ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة.

ولفتت إلي أنه يمكن إنتاج سمن صناعي دون استخدام غاز الهيدروجين، من خلال زيادة مدة الإنتاج والاحتفاظ بالزيوت لفترة أطول داخل ثلاجات متخصصة، إلا أن مدة التصنيع جزء مهم من التكلفة الإنتاجية ومن ثم نسعى لإيجاد حلول علمية.

وحول تأثير الحملة التوعوية على مبيعات الشركة من السمن غير المهدرج قالت، سري إن تغيير السلوك الشرائي يحتاج إلي وقت طويل، وأن الحملة استهدفت مستوى الوعي أولا وهو ما تمكنت فيه من تحقيق نجاحات، طبقا لتقييم مستوى الوعي الصادر عن المجلس القومي للمرأة.