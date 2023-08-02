تعاون بين شنايدر إلكتريك وإنتل وApplied Materials لخفض الانبعاثات بسلاسل أشباه الموصلات

أطلقت شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، برنامج كاتالايز Catalyze؛ بهدف تسريع تبنّي الطاقة المتجددة في قطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم.

تم الكشف عن برنامج كاتالايز من خلال معرض SEMICON West 2023، وهو البرنامج الأول من نوعه، والذي يجمع رواد قطاع أشباه الموصلات والتكنولوجيا للعمل على إزالة انبعاثات سلاسل التوريد بالقطاع.

يأتي البرنامج كإضافة جديدة لسلسلة المبادرات التي أطلقتها شنايدر إلكتريك لتعزيز سلاسل التوريد، بما في ذلك برنامج “Energize” لقطاع الأدوية، وبرنامج “Gigation” لاتفاقيات شراء الطاقة من وول مارت.

يحظى برنامج كاتالايز من شنايدر إلكتريك برعاية كل من شركة إنتل، العاملة في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وشركة أبلايد ماتيريلز “Applied Materials”، أكبر شركة في العالم لأشباه الموصلات وتجهيزات العرض.

وبالتعاون مع شنايدر إلكتريك، ستعمل الشركتان على تشجيع المورّدين ضمن منظومة أشباه الموصلات للانضمام للبرنامج والمساهمة في تسريع تبنّي سلاسل القيمة بالقطاع للطاقة المتجددة، والتحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

ومع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات في المنتجات الاستهلاكية والتجارية، تستمر البصمة الكربونية في النمو، مما يجعل من الضروري لقادة صناعة أشباه الموصلات التعاون لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق مسار نمو أكثر استدامة.

ويتمثل الهدف المشترك للمشاركين في برنامج كاتالايز في تشجيع الآلاف من المورِّدين ضمن القطاع على اتخاذ إجراءات مناخية جذرية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تعدُّ مهمة صعبة نظرًا لتعقيدات سلسلة القيمة، وقلة توافر البيانات ودقتها، وصعوبة حصر تلك الانبعاثات.

ومن خلال منصات التكنولوجيا الرقمية، يمكّن البرنامج آلاف المورِّدين من التفاعل في الوقت نفسه لاعتماد إجراءات سريعة وقابلة للقياس في إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بهم.

كما يدعم البرنامج القطاع في اتخاذ خطوات حاسمة عبر تعاون الشركات الراعية على تطوير البرنامج، بما في ذلك تحديد الفرص والمورّدين وتشجيع شركات أشباه الموصلات الأخرى على اعتماد البرنامج ضمن سلاسل القيمة لديهم.