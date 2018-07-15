تعاون بين حماية المستهلك والجمعيات الأهلية لتقليل زمن الاستجابة للشكاوى

أحمد اللاهونىوقع الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل دور المجتمع المدني في حماية المستهلك والإعلان عن آليات تنظيمية لتيسير التعاون بين الطرفين، وتقليل زمن الاستجابة لحل الشكاوي، خاصة وأن اتحاد الجمعي

أحمد اللاهونى

وقع الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل دور المجتمع المدني في حماية المستهلك والإعلان عن آليات تنظيمية لتيسير التعاون بين الطرفين، وتقليل زمن الاستجابة لحل الشكاوي، خاصة وأن اتحاد الجمعيات يضم 27 اتحادًا إقليميًا و52140 جمعية مشهرة على مستوى الجمهورية، وأهمية الاستفادة منهم فى مجال توعية المستهلك ورصد المخالفات التى تشكل أضرار بحقوق المستهلك.

وتضمن البروتوكول نشر ثقافة التوعية بحقوق المستهلك والنمط الاستهلاكى السليم وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى، لتمكينها بالدور الهام المنوط بها ووضع إجراءات فعالة لضبط الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، ووضع آليات تنظيمية لتيسير التعاون بين الجهاز والاتحاد العام للجمعيات والكيانات التابعة له على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى والمقترحات التى تستهدف تحقيق مردود إيجابى لدى المواطنين وتنمية الوعى لدى المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والعمل على إزالة أسباب الشكاوى.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون من أجل تفعيل منظومة حماية المستهلك ونشر الثقافة المجتمعية بشان التوعية للمواطنين لمعرفة حقوقهم خلال شراؤهم السلع أو حصولهم على الخدمات، إضافة إلى التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة للعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك، والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك العاملة فى هذا المجال‪.