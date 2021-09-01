تعاون بين جامعتي الملك سلمان و«IMC» النمساوية لطرح برامج في «إدارة الضيافة»

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الملك سلمان فرع “شرم الشيخ”، وجامعة IMC للعلوم التطبيقية krems بدولة النمسا.

ووتضمن الاتفاقية، طرح برامج بشهادة مزدوجة بمستويات البكالوريوس والماجستير في مجال إدارة السياحة والضيافة.

وتنص الاتفاقية على أن تكون مدة البرنامج الدراسى ثلاث سنوات، مقسمة إلى خمس فصول أكاديمية، وفصل للتدريب العملى يتم في مؤسسات بحثية أو جهات مختارة داخل أو خارج مصر.

على أن يقضى الطالب سنة تأسيس إلزامية قبل بدء برنامج البكالوريوس، إلى جانب إتمام دورات إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمنح الطالب وفقا لهذا البرنامج درجة مزدوجة من جامعتى الملك سلمان، و IMC بالنمسا.

ويقدم البرنامج 3 درجات علمية هى: البكالوريوس فى إدارة الضيافة، وماجستير الضيافة، وماجستير التسويق.



وتنص الاتفاقية على أن تقوم جامعة IMC بتصميم المناهج الدراسية بما يناسب احتياجات السياحة المصرية، بالتعاون مع الجانب المصرى، وتحديد اللوائح الأكاديمية بما في ذلك لوائح الامتحانات.

وكذلك وضع قواعد قبول الطلاب (مع مراعاة لوائح قبول الطلاب المصرية)، وتقديم سياسة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس، ومراقبة تطوير وجودة البرنامج، وتوفير تدريب لأعضاء هيئة التدريس وإيفاد محاضرين من الجانب النمساوى.

بينما تقوم جامعة الملك سلمان بتوفير المباني والبنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية بمستوى يناسب تقديم الدراسة بنظامى الحضور و الأونلاين، وترشيح أعضاء هيئة التدريس المصريين، وتنظيم الجوانب الإدارية، وقبول الطلاب، وتسويق البرنامج الدراسى.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في البحوث التطبيقية والأنشطة البحثية خاصة المشاريع العلمية المبتكرة والنشر العلمى، والمشاركة في المؤتمرات العلمية.

ومن المفترض أن يبدأ البرنامج اعتبارًا من العام الدراسى 2021/2022 بقبول الطلاب فى السنة التأسيسة.

قام بتوقيع الاتفاقية أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وعبر الفيديو كونفرانس البروفيسور كارل إنسفيلنير المدير التنفيذي لجامعة IMC.

وأكد خالد عبد الغفار أن الاتفاقية المبرمة تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة العلمية مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة، والوصول بالتعليم العالى المصرى للمستويات العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن موقع جامعة الملك سلمان الجغرافى المتميز يجعل منها قبلة للتبادل العلمى والثقافى والتواصل بين الحضارات.

واستكمل ان الجامعة تقدم من خلال برامجها الدراسية فى السياحة والضيافة خريجين مؤهلين بأحدث المناهج العلمية فى إدارة المنشآت السياحية.

وأشاد الوزير بمستوى جامعة IMC التى تحظى بسمعة متميزة فى هذا التخصص.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على فتح برامج دراسية تلبى احتياجات سوق العمل، وعبر عن تطلعه لأن تساهم الاتفاقية فى تحقيق تطور فى خدمات السياحة والضيافة، وخدمة هذا المجال الحيوى فى مصر لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه أكد سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى، أن هذه الاتفاقية جاءت نتاج زيارته الأخيرة لمصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز روابط الشراكة العلمية والثقافية مع مصر.

وأشاد البروفيسور كارل إنسفيلينر المدير التنفيذى لجامعة IMC بالجهود التى بذلها الطرفان لإتمام الاتفاقية رغم ظروف جائحة كورونا، وبالتعاون بين جامعتى الملك سلمان و IMC.

وقال إن البرنامج المشترك مع جامعة الملك سلمان ،حاصل على الاعتماد من وكالة ضمان الجودة والاعتماد النمساوية.

وسوف تقوم الجامعة بمنح الطلاب شهادة معتمدة من الجانب النمساوى.

ولفت إلى أن خريجى هذا البرنامج فى أوروبا يصل نسبة تشغيلهم بعد التخرج لأكثر من 90% لتميزهم العلمى.

وأكد د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة هى أول جامعة ذكية فى سيناء وواحدة من منظومة الجامعات الأهلية الدولية الجديدة التى تسعى لأن تقدم برامج أكاديمية ومهنية متميزة.

فضلا عن إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، وتشجيع الابتكار والإبداع فى البحث العلمى من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات العالمية المتميزة، ومع مؤسسات سوق العمل.

يذكر أنه حضر التوقيع من الجانب النمساوى جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى، و د. هاينز بوير مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة IMC للعلوم التطبيقية Krems.

ومن الجانب المصرى د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية، و د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. تامر عباس مدير برنامج السياحة والضيافة بالجامعة.

