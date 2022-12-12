تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت لتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية، وشركة مايكروسوفت.

وذلك لتوفير عدد من المنح الدراسية الجزئية المتدرجة، والكلية المقدمة من شركة مايكروسوفت للطلاب المتفوقين للدراسة بالجامعة طوال سنوات دراستهم الجامعية.

وتشمل المنح تكاليف عام دراسى بالجامعات الدولية الشريكة لجامعة مصر للمعلوماتية بالخارج.

ووقع الاتفاقية الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية، وشركة مايكروسوفت مصر.

وأكد طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع الشركات العالمية الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتي تستهدف إعداد الكفاءات الرقمية القادرة على دعم التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات لتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم العملية التعليمية بجامعة مصر للمعلوماتية.

فضلا عن تعزيز قدرتها على صقل مهارات طلاب الجامعة من أجل إعداد أجيال من الخريجين المهنيين فى المجالات الحديثة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية و من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات فى التدريب خلال سنوات الدراسة بالجامعة.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية.

وقالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار دعم المتفوقين من الدارسين فى الجامعة، من خلال تقديم المنح اللازمة لهم للدراسة بالجامعة.

ولفتت إلى أن المنح تشمل تكلفة دراسة السنة النهائية فى مقر الجامعات الشريكة لنا بالخارج.

ونوهت بهجت إلى أن اكتساب المهارات العلمية المتصلة بالعملية الرقمية بات أمراً فى غاية الأهمية حتى نضمن التواجد بشكل مؤثر وفعال فى المستقبل.

واشارت إلى أن المنح الكاملة التى تقدمها شركة مايكروسوفت سيستفيد منها 11 طالبا من أوائل الثانوية العامة.

بالإضافة إلى منح متدرجة لعدد كبير من الطلاب للدراسة فى الجامعة.

أما فيما يخص منح الدراسة فى الجامعات الشريكة لنا بالخارج فسوف تتحمل مايكروسوفت تكلفة السنة النهائية لعدد 7 طلاب.

من جهتها قالت المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر عن ان شراكة مايكروسوفت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية EUI ، يأتى فى إطار التزام مايكروسوفت الراسخ بنقل المعرفة وتوفير فرص المهارات اللازمة لشباب مصر .

وذلك إيماناً من مايكروسوفت بأهمية بناء مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم فى سوق العمل التنافسي.

واكدت أن منظومة التحول الرقمى لن تتمكن من تحقيق استراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة إلا بوجود قاعدة من الشباب والكوادر الماهرة القادرة على توظيف التكنولوجيا بالشكل اللازم. “

وأضافت ان هذه الشراكة تؤكد على التزام مايكروسوفت بتشجيع التعلم المستمر بين الشباب وتوفير فرص متساوية لهم للحصول على أفضل فرص للتعليم قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.

ولفتت إلي أن مايكروسوفت تتطلع بأن تساهم هذه المنح الدراسية بدور مؤثر ضمن منظومة متكاملة تستهدف تطوير الكوادر البشرية وتعمل على تسريع رحلة التحول الرقمى فى مصر وتحقيق رؤية مصر الرقمية.”

وأوضحت الدكتورة أمانى عيسى مسؤول تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية أن هذه الاتفاقية تأتى لتبلور التعاون المشترك بين جامعة مصر للمعلوماتية وشركة مايكروسوفت.

واستكملت أن الاتفاقية تتضمن العديد من فرص التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المهارات الرقمية، فضلاً عن مساهمتها فى زيادة فرص الابتكار.

واشارت إلى أن رؤية جامعة مصر للمعلوماتية تتمثل فى تعزيز الشراكات مع قادة التكنولوجيا فى العالم مثل شركة مايكروسوفت.

واستكملت أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي فى دعم هذه الشراكة والاستفادة منها لصالح كلا الطرفين مع تعزيز مهمة الجامعة التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية أسستها وزارتي الاتصالات والتعليم العالي كأول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها فى أفريقيا.

ويقع مقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة الدولية بالعاصمة الإدراية ، وتضم الجامعة 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

وتقدم الجامعة 16 برنامجا متخصصا في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات.

وكذلك تحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.