اقتصاد وأسواق

تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الزراعة في مجال البحث العلمي

تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الزراعة في مجال البحث العلمي
الصاوي أحمد 11:56 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 11:56 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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استقبلت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الدكتور عمرو مصطفى- عميد كلية الزراعة- جامعة القاهرة يرافقه وفد من الكلية في إطار ما يقوم به المعمل من تكوين شراكات مع جهود المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية والشركات والتعاون مع كافة الجهات العاملة في القطاع الزراعي.

وحضر الاجتماع من المعمل مدير إدارة التسويق و مدير التدريب بالمعمل وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين.

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كما تطرق إلى دور المعمل في مجال سلامة الغذاء محلياً ودولياً كونه من أكبر المعامل في الشرق الأوسط لما يضمه من كوادر بشرية تضم خبرات بحثية وعلمية هامة وكذا الأجهزة الحديثة بكل أقسامه مما يدعم جودة نتائجه عالمياً.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن الزائرين قاموا بتفقد أقسام المعمل المختلفة وأبدوا إعجابهم بالإمكانيات المختلفة بالمعمل وما يضمه من خبرات فنية وعلمية وأجهزة حديثة.

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ومن الجدير بالذكر أن زراعة القاهرة تعتبر من أقدم كليات الزراعة في الوطن العربي حيث تأسست عام 1889 كمدرسة عليا للزراعة قبل أن تصبح كلية عام 1935 كما تفوقت في التصنيفات الدولية علي جامعات عالمية من حيث جودة التعليم وحصول خمس معامل وبرنامج التصنيع الغذائي علي الإعتماد الدولي، كما أن الكلية تساهم بدورها العلمي والمجتمعي في خدمة أهداف الدولة علي مختلف المستويات باستثمار ما تمتلكه من إمكانات بشرية وتكنولوجية.

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وأكد البيان انتهاء الاجتماع إلى الإتفاق على تبادل الزيارة للاطلاع على معامل كلية الزراعة والتعاون الجاد والمثمر من خلال عمل بروتوكول يتم صياغة بنوده خلال الفترة المقبلة.

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بقلم الصاوي أحمد

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