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تعاون بين «تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز» و«بي تك» بـ 150 مليون جنيه لخدمة العملاء

يعد البروتوكول خطوة جديدة تساهم في تحقيق خطة الدولة للإسراع في معدلات التنمية والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحفيز العملاء على الانتقال والسكن
المال - خاص 4:52 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 4:52 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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وقعت شركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز” بروتوكول تعاون مع شركة “بي. تك” لبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، بقيمة مبدئية 150 مليون جنيه، لتقديم خدمات مميزة متبادلة لعملاء الشركتين.

وقع البروتكول كل من أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز” وعضو مجلس النواب، ومحمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي. تك”.

يعد البروتوكول خطوة جديدة تساهم في تحقيق خطة الدولة للإسراع في معدلات التنمية والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحفيز العملاء على الانتقال والسكن.

ويتيح البروتوكول لعملاء مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة الحصول على خصومات متنوعة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من كافة فروع شركة “بي. تك” بالإضافة لأنظمة سداد متعددة .

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وعلى الجانب الآخر يتيح البروتوكول لعملاء شركة “بي. تك” خصومات وعروض مميزة عند التعاقد على أي وحدات سكنية أو خدمية بمشروعات شركة ” تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز “.

وقال أحمد الطيبي : سعداء بالتعاون مع “بي. تك” أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية.. والذي يأتي في إطار حرص شركتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء عملاؤها الحاليين والمستقبليين، حيث يسرى ذلك البروتوكول على جميع عملاء أرمونيا للوحدات السكنية والخدمية، سواء الحاليين والبالغ عددهم 700 عميل، أو العملاء الذين سيقومون بالتعاقد في المراحل المقبلة.”

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وأضاف الطيبي، سيحصل عملاؤنا على “فاوتشر” بخصومات وتسهيلات مميزة ، ويمكنهم من التعاقد مع أي فروع “بي. تك” على مستوى الجمهورية، كما سيتم تحديد آليات أخرى للتعاون بين الطرفين في مختلف مشروعات المجموعة السكنية والساحلية والخدمية.

ومن جانبه أعرب محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بي. تك” عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وقال: “تعاوننا مع شركة ” تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز” التي يمتلك مساهموها سابقة أعمال مميزة في العديد من القطاعات الاستثمارية والتي أثرت الاقتصاد الوطني.

وأضاف، هو واحدة من خطواتنا لنكون الأقرب لعملائنا وأن نوفر لهم أفضل العروض، ضمن خطتنا الاستراتيجية الطموحة، إذ سيحصلون على خصومات مميزة عند التعاقد على وحدات بمشروع أرمونيا وكذلك من أجل سداد مميز.

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وأضاف خطاب، لدينا خطط استراتيجية طموحة وندرس آليات مبتكرة لنكون الأقرب لعملائنا، كما ندرس توسيع نطاق التعاون وصوره مع شركة “تي ال دي – ذا لاند ديفيلوبرز”، لتقديم خدمات جديدة ومميزة لعملاء الطرفين.

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بقلم المال - خاص

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