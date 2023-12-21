تعاون بين تونس والسعودية في مجال تشغيل وتطوير الموانئ التجارية

وقعت تونس والسعودية مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، تهدف لدعم العلاقات التجارية بين البلدين، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان أمس، إنه تم “توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية، أكبر مشغل محطة حاويات بالمملكة العربية السعودية وخاصة بميناء جدة الإسلامي”.

وجاء ذلك في مقر وزارة النقل بالعاصمة تونس، بحضور وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، وعبدالعزيز بن علي الصقر سفير السعودية لدى البلاد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تتمحور “حول تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال تشغيل وتطوير الموانئ التجارية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإحداث وتطوير محطات مينائية ومناطق لوجستية مختصة بالموانئ التجارية التونسية دعما للعلاقات التجارية بين البلدين، وبما يضمن ويراعي مصالح الطرفين المشتركة في إطار القوانين سارية المفعول بالبلدين”.

ويأتي التوقيع “في إطار مزيد من الدعم والتمكين للتعاون التونسي السعودي في مجال النقل البحري والموانئ التجارية، وعلى إثر جلسات التشاور وزيارات العمل التي تم تبادلها بين الأطراف على مختلف المستويات بمشاركة وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وغيرها من الإدارات الأخرى المشرفة على القطاع بالبلدين، والتي شملت التباحث بشأن فرص التعاون والاستثمار المتاحة في مجالات بناء وتشغيل وتطوير الموانئ والأرصفة المتخصصة بالموانئ التونسية”.