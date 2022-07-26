تعاون بين «تعليم» و«سيمنز للرعاية الصحية» لتزويد مستشفى جامعة النهضة بأجهزة طبية

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة الاتفاق مع شركة سيمنز للرعاية الصحية لتزويد المستشفيات الجامعية، التابعة لشركة تعليم، بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وذكر بيان، صادر اليوم عن شركة تعليم، أن التعاون يشمل تركيب معدات طبية من شركة سيمنز للرعاية الصحية في المستشفى الجامعي التابع لجامعة النهضة ببني سويف، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في سبتمبر 2022.

وتشمل المعدات جهاز Magnetom Altea وهو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مفتوح يوفر إنتاجية أعلى، وقابلية استنساخ، ويضمن رضا المريض.

بالإضافة إلى جهاز Somatom go. Top CT Scanner وهو جهاز يوفر مجموعة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وMultix Impact وهو نظام تصوير شعاعي يستخدم حلولًا متكاملة لتوفير رعاية عالية الجودة لمختلف المرضى.

كما تم الاتفاق على شراكة تعليمية تسمح لطلاب الطب بالتسجيل في أكاديمية سيمنز للرعاية الصحية.

في سياق متصل، وقّعت شركة تعليم وشركة سيمنز للرعاية الصحية مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق خدمات شركة سيمنز لتشمل جامعة باديا، وهي ثاني أصول شركة تعليم التي يتم تطويرها حاليًّا.

ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة شركة تعليم لإنشاء مرافق طبية على أحدث طراز في جامعاتها لتلبية الاحتياجات التعليمية لطلابها وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.

وقال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، إن إحدى القيم الأساسية في شركة تعليم هي تحسين جودة الحياة من خلال التعليم.

ولفت الرشيدي إلى عزم الشركة توفير الفرصة للطلاب للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال الخدمات التعليمية عالية الجودة التي يتلقونها في الجامعات التابعة للشركة.

وأعرب الرشيدى عن فخره واعتزازه بالتعاون طويل الأمد مع شركة سيمنز للرعاية الصحية، وهي إحدى شركات الأجهزة الطبية الأكثر احترامًا في العالم.

ولفت إلى أن هذا التعاون سيكون من شأنه تمكين طلاب كلية طب في جامعة النهضة ببني سويف، وجامعة باديا مستقبليًّا، من تلقّي خبرات تعليمية عملية باستخدام التقنيات الطبية المتطورة وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى.