تعاون بين بنك الإسكندرية و«السويدى إديوكيشن» و«E4Impact الإيطالية» لتطوير برنامج ريادة الأعمال الزراعية

وقع بنك الإسكندرية وشركة السويدى إديوكيشن ومؤسسة E4Impact الايطالية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيقوم البنك بتمويل برنامج ريادة الأعمال الزراعية كجزء من جهوده لتحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، والذي سيقدمه مؤسسة E4Impact الإيطالية والسويدى اديوكيشن، وذلك في إطار مبادرة Innovation Hub التي تعمل على الربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع.

ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعلي مصيلحي وزير التموين، إضافة السفير الإيطالي ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية.

كما حضر توقيع الاتفاقية دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، وإيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك ، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.

وأكد السفير الإيطالي ميشيل كواروني، على أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة، من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، والمساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر.

وأضاف أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقال المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تنتهجه استراتيجية السويدى اديوكيشن لدعم وتعزيز مجالي الابتكار وريادة الأعمال والذي يعد أحد الأسواق الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فضلا عن تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تستهدف الأنشطة التي تؤثر على الركائز الاقتصادية الرئيسية للدولة والتنمية المستدامة، ووفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأكد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي” السويدى اديوكيشن“، أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي من منطلق دورها في تطبيق توجيهات الحكومة المصرية لكبار المستثمرين للمساهمة في دعم رواد الاعمال والافكار الجديدة.

وأشار أنها توفر كل سبل التدريب في مجال تطبيق التكنولوجيا الزراعية لرواد الاعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، والمساهمة في دعم الشباب.

وأضاف سلامة أنها تعمل على انتشار الشركات الناشئة بين جموع الطلاب والشباب في مصر، وإتاحة كل السبل الممكنة لهم، من أجل تطبيق أفكارهم والنهوض بها والتأكد من نجاحها، لتحظى الشركات المصرية بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه، أشار دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: “نحن ندرك أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، حيث أنه مساهم قوي في التنمية المستدامة والناتج المحلي الاجمالي.

واستكمل : تعد هذه المذكرة تأكيدا لجهودنا في تطوير هذا القطاع والنهج الشامل الذي نتبناه والذي يظهر بشكل واضح من خلال تحالفات بنك الإسكندرية الاستراتيجية مع شركائنا من القطاعين العام والخاص.

وقال : نحن نقدم الدعم الفني والمالي لبرنامج ريادة الأعمال الزراعية الذي يتماشى مع استراتيجيتنا، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر والوصول الي قطاع زراعي مزدهر وقوي يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل”.

وأشار فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، إنه يشعر بالفخر ببدء التعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة السويدي اديوكيشن لدعم رواد الأعمال في مصر.

وأعرب عن اهتمامه بأن تحقق الشراكة في مصر له نفس التأثير الكبير والمطبق في 19 دولة أخرى .

جدير بالذكر أن ”السويدى اديوكيشن“، أطلقت مبادرة “ريادة الأعمال والإبتكار – Innovation Hub”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة E4Impact الإيطالية، لإطلاق عدد من برامج للتدريب والإرشاد على متطلبات أسواق العمل وريادة الأعمال في إطار تنفيذ رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية بشأن دمج الشباب بمجالات العمل المختلفة بجانب الدراسة الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة “السويدي إديوكيشن” لتطوير التعليم وتحسين الجودة الأكاديمية لربط الطلاب بسوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة E4Impact هي مبادرة أطلقتها Università Cattolica del Sacro Cuore في عام 2010 لتدريب رواد الأعمال المؤثرين في إفريقيا والشرق الأوسط لدعم افكارهم وتنميتها.