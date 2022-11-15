تعاون بين «باديا» و«البيئة» لدعم مبادرة «اتحضر للأخضر»

تعاونت وزارة البيئة، مع مشروع مدينة باديا من شركة بالم هيلز للتعمير – لإطلاق حملات توعية بالمبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”، المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

يأتي ذلك تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للتعمير الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة.

بنود الحملة

وتواصل باديا دعهما لتعزيز الاستدامة، من خلال مشاركتها لحملات وزارة البيئة ضمن مبادرة “اتحضر للأخضر” للحفاظ على البيئة وتنظيف مياه النيل والبحر الأحمر والشواطئ والشعب المرجانية لجمع 2 طن من المخلفات، وأبرزها تنظيم حملات توعية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتنظيف مياه نهر النيل وإجراء جولة بالدراجات على شاطئ نهر النيل وبحيرة البرلس؛ للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه.

كما تم تنفيذ حملة لإعادة تدوير المخلفات لتصميم أعمال فنية بواسطة بعض الفنانين الشباب توضح الثقافة والروح المصرية، وتم عرض هذه الأعمال بمقر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

ياسمين فؤاد تؤكد أهمية دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، مما يسهم في التصدي للتحديات البيئية والحد من تلوث الهواء، الذي يؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان.

وسبق أن أطلقت وزارة البيئة مبادرة اتحضر للأخضر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي أول مبادرة بيئة في تاريخ مصر للتوعية وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، والاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، وتعتمد المبادرة على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء، منها: أنشطة تحسين جودة الهواء، ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.