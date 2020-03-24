تعاون بين «القاهرة الجديدة» والشرطة لتطبيق حظر التحرك لمواجهة فيروس كورونا

أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن حظر التحرك يطبق بالشراكة بين جهاز الشرطة وجهاز المدينة.

وأضاف في تصريح خاص لـ”المال” أن الجهاز يشارك بتطبيق الحظر بالمشاركة بنسبة ٥٠% من قوة العاملين بالجهاز وفقا لقرار رئيس الوزراء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، أن الحكومة تعمل لضمان عدم وصول المواطنين المصريين إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وهي تخطى الألف إصابة.

وقال مدبولي، إن الحكومة اتخذت قرار فرض حظر التحرك على المواطنين من الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن الجهاز يطبق الحظر وفقا لتعليمات رئيس الوزراء والتى تسمح بتواجد العاملين بالصيدليات.. بخلاف، المخابز وبالبقالة والصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن الجهاز سيشارك لتطبيق معايير الحظر واتباع جميع معايير الأمان لموظفي الجهاز من ارتداء الماسك والقفازات،. وبجانب أن الجهاز يتبع يوميا عمليات التعقيم الآمن لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن الشرطة هي من ستتعامل مع المواطنين الذين لا يطبقون معايير حظر التحرك.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء يبدأ تنفيذ الحظر بدءا من غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين.