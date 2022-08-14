تعاون بين «الفيوم لصناعة السكر» والبنك الزراعي لدعم مزارعي البنجر

وقعت شركة الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون لدعم مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة.
وأوضحت التموين في بيان اليوم أن البروتوكول نص على صرف سلفة 10 آلاف جنيه للزراعات التقليدية و12,500 جنيه للزراعات بنظام الري الحديث بفائدة سنوية متناقصة 5% .
جاء ذلك بعد التأكد من زراعة الأرض بمحصول البنجر على أن يتم خصم السلفة من قيمة توريدات المزارع لدى الشركة لصالح البنك بعد توريد محصول البنجر الخاص به مضافًا إليه 5% من قيمة الفائدة السنوية حسب البيان المرسل من البنك.
ونص البروتوكول على أنه في حالة عدم قيام المزارع بتوريد محصول البنجر لصالح الشركة سيقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المزارع دون أدنى مسئولية من الشركة .
وفي حالة عدم كفاية قيمة توريدات المزارع للشركة لسداد قيمة السلفة المستحقة للبنك وفوائدها يتم خصم المتبقي من مستحقاته ولدى الشركة لصالح البنك مع احتفاظ البنك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المزارع دون أدنى مسئولية من الشركه.
واختتم البروتوكول بنوده بقيام مسئولي البنك الزراعي بالفيوم بتركيب ماكينة صرف أموال (ATM) بمقر المصنع.