تعاون بين «الفيوم لصناعة السكر» والبنك الزراعي لدعم مزارعي البنجر

وقعت شركة ‏الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون لدعم ‏مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة.

وأوضحت التموين في بيان اليوم أن البروتوكول نص ‏على صرف سلفة 10 آلاف جنيه للزراعات التقليدية و12,500 جنيه ‏للزراعات بنظام الري الحديث بفائدة سنوية متناقصة 5% .

جاء ذلك بعد التأكد من ‏زراعة الأرض بمحصول البنجر على أن يتم خصم السلفة من قيمة توريدات ‏المزارع لدى الشركة لصالح البنك بعد توريد محصول البنجر الخاص به ‏مضافًا إليه 5% من قيمة الفائدة السنوية حسب البيان المرسل من البنك.

ونص البروتوكول على أنه في حالة عدم قيام المزارع بتوريد محصول البنجر ‏لصالح الشركة سيقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المزارع دون ‏أدنى مسئولية من الشركة .

وفي حالة عدم كفاية قيمة توريدات المزارع ‏للشركة لسداد قيمة السلفة المستحقة للبنك وفوائدها يتم خصم المتبقي من ‏مستحقاته ولدى الشركة لصالح البنك مع احتفاظ البنك باتخاذ الإجراءات ‏القانونية مع المزارع دون أدنى مسئولية من الشركه.

واختتم البروتوكول ‏بنوده بقيام مسئولي البنك الزراعي بالفيوم بتركيب ماكينة صرف أموال ‏‏(‏ATM‏) بمقر المصنع.