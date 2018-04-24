تعاون بين الصحة والإنتاج الحربي لتوفير بنج الأسنان

أحمد اللاهونى شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بين شركة المعادي للصناعات الهندسية "مصنع 54 الحربي"، وشركة سيرونا الألمانية لإنتاج "بنج الأسنان" في مصر. وصرح العصار، بأن…

أحمد اللاهونى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بين شركة المعادي للصناعات الهندسية “مصنع 54 الحربي”، وشركة سيرونا الألمانية لإنتاج “بنج الأسنان” في مصر.

وصرح العصار، بأن الهدف من توقيع العقد إنتاج “بنج الأسنان” محليًا للمساهمة في سد العجز من الأدوية المستوردة.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لأن يكون لها إسهامات عديده في الصناعات المتعلقة بالمجال الطبي في مصر، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة من أجل خدمة المواطن المصري، من خلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية؛ في إطار خطة التنمية المستدامة “مصر 2030”.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة تسعى إلى تصنيع الأدوية الضرورية محليًا والتي جرى استيرادها وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية، لضمان توافرها في المستشفيات والصيدليات ومراكز الصحة وبكفاءة الأدوية المستوردة نفسها من خلال تطبيق معايير المواصفات الفنية اللازمة للدواء وطبقًا لمقاييس الجودة العالمية.

وأشار إلى إسهامات وزارة الإنتاج الحربي المتعددة مع وزارة الصحة، وتتعاون الوزارة في العديد من المشروعات منها إنشاء مصنع أدوية الأورام، ومصنع السرنجات الطبية، ومصنع المحاليل الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وعربات الإسعاف.