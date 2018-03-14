تعاون بين الرعاية الصحية وشركات الأدوية فى الأورام ببورسعيد

الشاذلى جمعة تستعد الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، بالتعاون مع مجموعة من شركات الأدوية العالمية، والتى يتخصص 70% منها فى أدوية الأورام، لتوفير أدوية الأورام لصالح المرضى فى مدينة بورسعيد. كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية، فى تصريحات…

الشاذلى جمعة





تستعد الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، بالتعاون مع مجموعة من شركات الأدوية العالمية، والتى يتخصص 70% منها فى أدوية الأورام، لتوفير أدوية الأورام لصالح المرضى فى مدينة بورسعيد.

كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية، فى تصريحات خاصة، على هامش الجمعية العمومية للجمعية، أن بورسعيد هى أولى المدن التى سيتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وسيعمل القطاع الخاص فى نفس المدينة، متمثلًا فى شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية، وعددها 30 شركة حاليًّا، بجانب شركات الأدوية العالمية؛ لتوفير أدوية الأورام غير المغطاة فى التأمين الصحى الحكومى؛ لمساعدة المرضى فى الحصول على تلك الأدوية وتحقيق نسب شفاء عالية.