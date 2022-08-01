تعاون بين «الجامعة المصرية الصينية» وصيدليات العزبي لتدريب طلاب كلية الصيدلة

وقّعت صيدليات العزبي بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية؛ لتأهيل وتدريب طلاب كلية الصيدلة لسوق العمل، في إطار تعهد صيدليات العزبي بمساعدة الطلاب لتمكينهم من الحصول على التدريبات اللازمة لتنمية قدراتهم، وحرص الجامعة لتعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات والشركات الكبري في مصر والخارج.

وأكد أحمد ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لصيدليات العزبي، خلال التوقيع، أهمية التدريب والعمل على خلق كوادر مبتكرة داخل المجال عمليًّا بجانب الجانب الأكاديمي والعمل على أرض الواقع والتعرف على الإدارات المختلفة للحصول على خبرة متميزة في مجال الأدوية وربط الجزء النظري بالعملي، إضافة إلى الاستعانة بهؤلاء الطلاب بعد تخرجهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لصيدليات العزبي أنه تم اختيار طلاب الجامعة المصرية الصينية بالأخص لأنهم يحصلون في تعليمهم بالجامعة على كيفية العلاج بالأعشاب أيضًا، وهذا يعد فكرًا جديدًا في مجال الأدوية.

وقالت الدكتورة يمنى العزبي، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن توقيع البروتوكول مع الجامعة المصرية الصينية يهدف إلى دعم مجموعة أكبر من الطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال تمكينهم من الحصول على التدريبات اللازمة لتنمية قدراتهم من خلال أكاديمية التدريب بالعزبي،

وهي ليست برامج تدريبية فقط عن المعلومات الطبية الخاصة بالصيدلة المجتمعية، والتي تشمل كل ما يخص الأدوية ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والتركيبات والمستلزمات الطبية، بل هناك برامج أيضًا لتنمية المهارات مثل مهارات التواصل والقيادة.

وأضافت د. يمني العزبي أن صيدليات العزبي تلقّت، الأسبوع الماضي، خلال اليوم المفتوح للتوظيف نحو 1000 طلب للتوظيف، حيث يتم اختيار المطابقين لشروط الشركة لتعينهم في فروع الصيدليات وإدارة الشركة، حيث يتم تدريب أكثر من 3000 موظف سنويًّا على البرامج التدريبية المتنوعة التي يتم تحديثها بشكل دورى.

من جانبه علَّق الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على توقيع البروتوكول، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير برامج تدريب لطلاب كلياتها في مواقع الإنتاج المختلفة، \

لافتًا إلى أن الجامعة تربطها اتفاقيات تعاون علمي مع العديد من المؤسسات والجامعات الصينية، حيث تتيح الجامعة فرصًا لسفر الطلاب إلى الصين وأن إمكانية السفر سوف تعود مع انحصار “كوفيد- ١٩”.

وأضاف الدكتور أشرف الشيحي أن الجامعة المصرية الصينية يربطها العديد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المؤسسات المصرية والشركات، من بينها صيدليات العزبي وصيدليات القاهرة،

حيث تم توقيع اتفاقيتى تعاون لتدريب الطلاب خلال فترة الصيف، إلى جانب توفير فرص عمل للخريجين الراغبين في الالتحاق بالعمل بهذه المؤسسة.

وأوضح الدكتور الشيحي أن الجامعة حريصة على توسيع دائرة التعاون مع كل الجهات في مصر والخارج؛ لما فيه مصلحة الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة وتأهيلهم لمختلف أسواق العمل.

وقال الدكتور مينا تادرس، عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، إن الكلية يربطها العديد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المؤسسات المصرية والصينية؛ ومنها شركة استرازينكا وصيدليات العزبي والقاهرة.