تعاون بين «التموين» و«التجاري الدولي» و«فيزا» لإصدار بطاقة السجل التجاري الرقمية

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار السجل التجاري الرقمي لأول مرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وقيادات البنك التجارب الدولي وشركة فيزا مصر.

وقال المصيلحى في بيان اليوم، إن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة وسيكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي”، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأضاف المصيلحي أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد.

وتابع المصيلحي: إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.

وأشار إلى أنه لأول مرة تتواجد مكاتب السجل التجاري في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.. لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر ، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذة البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية.

وقال عشماوي: يكون الغرض من هذا السجل التجارى الرقمى توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code” كذلك استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي على أن يكون إصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقا (Pre-Paid Card).

وأشار إلى أن صدور السجل التجارى الرقمي لأول مرة فى مصر سيتيح الحصول على خدمات السجل مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف: كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.

وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة .

وأشار إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغ أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق، وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.