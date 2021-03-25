تعاون بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير 600 طن لحوم أضاحي كمرحلة أولى

وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول لتوفير 600 طن للحوم الأضاحي، والصدقات المشفاة، المغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف .

وخلال كلمته اثناء توقيع البروتوكول أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول هذا العام جاء مبكرأ بهدف التخطيط الجيد والمنضبط عند التوزيع.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إن العقد يشمل توفير 600 طن لحوم لصكوك الاضاحي كمرحلة أولي، كما أن العام الماضي وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لوزارة الأوقاف 1200 طن لحوم، لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجا ضمن صكوك الأضاحي .

واضاف المصيلحي أن اللحوم التي ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تكون خالية من العظام، والدهون بها لا تزيد عن 7%.

واشار إلى أن تلك اللحوم تقوم شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) بتوصيلها الي الاماكن المستهدف توزيع لحوم صكوك الاضاحي بها .

وأثني الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، علي التعاون البناء مع وزارة التموين في توفير لحوم الاضاحي بجودة عالية ، “واصفا اياة بانة نموذج للعمل الانساني المتكامل والمنضبط الذي يدرس” للتعاون بين الوزارتين في تلبية كل احتياجات المواطنين الاكثر احتياجا.

وأكد وزير الأوقاف، أن صك الأضحية هذا العام سوف يصل الي 2000 جنيه، مشيرا الي ان هذا المبلغ سيوفر اكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الاكثر احتياجا.. مشددأ على أنه لا يوجد اي مصروفات ادارية او مكاف’ت او مصروفات اعلانية تصرف من اموال المتبرعين لصكوك الاضاحي، ولكن تتحملها وزارة الاوقاف.