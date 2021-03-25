اقتصاد وأسواق

تعاون بين «التموين» و«الأوقاف» لتوفير 600 طن لحوم أضاحي كمرحلة أولى

خلال توقيع بروتوكول بين الوزارتين
محمد مجدي 7:08 م, الخميس, 25 مارس 21 7:08 م, الخميس, 25 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول لتوفير 600 طن للحوم الأضاحي، والصدقات المشفاة، المغلفة والمجمدة داخل كراتين للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف .

وخلال كلمته اثناء توقيع البروتوكول أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول هذا العام جاء مبكرأ بهدف التخطيط الجيد والمنضبط عند التوزيع.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إن العقد يشمل توفير 600 طن لحوم لصكوك الاضاحي كمرحلة أولي، كما أن العام الماضي وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لوزارة الأوقاف 1200 طن لحوم، لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجا ضمن صكوك الأضاحي .

اقرأ أيضا  «التموين»: طرح سلع ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

واضاف المصيلحي أن اللحوم التي ستوفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تكون خالية من العظام، والدهون بها لا تزيد عن 7%.

واشار إلى أن تلك اللحوم تقوم شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) بتوصيلها الي الاماكن المستهدف توزيع لحوم صكوك الاضاحي بها .

وأثني الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، علي التعاون البناء مع وزارة التموين في توفير لحوم الاضاحي بجودة عالية ، “واصفا اياة بانة نموذج للعمل الانساني المتكامل والمنضبط الذي يدرس” للتعاون بين الوزارتين في تلبية كل احتياجات المواطنين الاكثر احتياجا.

اقرأ أيضا  أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ التموين

وأكد وزير الأوقاف، أن صك الأضحية هذا العام سوف يصل الي 2000 جنيه، مشيرا الي ان هذا المبلغ سيوفر اكثر من 20 كيلو من اللحوم للمواطنين الاكثر احتياجا.. مشددأ على أنه لا يوجد اي مصروفات ادارية او مكاف’ت او مصروفات اعلانية تصرف من اموال المتبرعين لصكوك الاضاحي، ولكن تتحملها وزارة الاوقاف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

انتخاب علاء عز رئيسا لاتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية

دعاء حسني 5:17 م, الخميس, 25 مارس 21

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25-3-2021

محمد مجدي 4:59 م, الخميس, 25 مارس 21

أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ التموين

محمد مجدي 3:45 م, الخميس, 25 مارس 21

برلماني : مشروع الموازنة الجديد يعكس الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية

ياسمين فواز 3:05 م, الخميس, 25 مارس 21

الحكومة توضح حقيقة تداول رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على «منحة رجال الأعمال»

المال - خاص 2:04 م, الخميس, 25 مارس 21

«بحوث الصحراء» و«الفاو» ينظمان ورش عمل للممارسات الزراعية السليمة بالوادي الجديد

الصاوي أحمد 1:40 م, الخميس, 25 مارس 21