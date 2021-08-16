تعاون بين «التعمير والإسكان» و«التنمية المحلية» لإتاحة أرصفة المعادي لذوي الاحتياجات الخاصة

وقع بنك التعمير والإسكان ، بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية، محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير، بشأن تفعيل مبادرة “إتاحة أرصفة القاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة”.

وأضاف بيان صحفي صادر عن البنك أن البروتوكول يهدف إلى تهيئة الأرصفة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، للتيسير على أصحاب الهمم ومتحدي الإعاقة.

وبحسب البيان فإن تلك الخطوة تأتي ضمن حرص بنك التعمير والإسكان على أن يكون ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ المجتمع والقيام بدوره المجتمعي من خلال المساهمة في المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في التنمية المستدامة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة قطاعات المجتمع.

وشهد توقيع البروتوكول حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.

وصرح حسن غانم، أن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع، حيث إنه أول من تبنى هذه المبادرة للتيسير على أصحاب الهمم وتوفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة التي تساعدهم على القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة ويسر.

وأضاف غانم، أن منطقة المعادي تعد نقطة الانطلاق الأولى لتفعيل تلك المبادرة في عدة مناطق أخرى يالقاهرة الكبرى لدعم اندماج ذوي الهمم في المجتمع وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكد على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأشار إلى أن البنك يهدف دائما إلى تقديم أوجه الدعم للمجتمع من خلال استراتيجية هادفة للمسئولية المجتمعية ترتكز في جوهرها على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجاً لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام للنهوض بالوطن.

وأعرب غانم عن خالص تقديره للدور الفعال الذي تقووم به وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي دائماً لتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.