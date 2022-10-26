تعاون بين البنك الأهلي ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب الكوادر البشرية

استقبل معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وفدا من قيادات البنك الأهلي المصري بمقر المعهد في القرية الذكية، وذلك ضمن تنفيذ ومتابعة أعمال أكاديمية التدريب المشتركة بين معهد تكنولوجيا المعلومات والبنك الأهلى المصرى.

وتستهدف أكاديمية التدريب المشترك بين الجانبين دعم المهارات الشابة والتعاون في تدريب وإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة لا سيما في تخصص أمن المعلومات بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال أكاديمية التدريب تكمن في دعم المهارات الشابة والتعاون في إعداد الكوادر المتخصصة بما يعزز من فرص عملها بالتخصصات التكنولوجية المختلفة والأمن السيبراني.

ومن جانبها أكدت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبراني في البنك الأهلي المصري، على أهمية الاستثمار في العامل البشري ورفع القدرات البشرية للشباب وذلك فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات وخصوصا في مجال أمن المعلومات، وأهميته في قطاع البنوك والذي يعد هو المستقبل محليا وعالميا.

وأفاد محمد سعد رئيس هندسة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتصميم حلول البنية التحتية في البنك الأهلي المصري، بأن هذا التعاون يأتي كخطوة أولى وسوف يتبعها المزيد في ضوء نتائج المرحلة الأولى.ويوفر فرص التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والبنك الأهلي المصري فرصا لتدريب الكوادر البشرية على التخصصات التكنولوجية المختلفة، كما يوفر هذا التعاون فرصا للتوظيف في البنك الأهلي المصري بعد التدريب لعدد محدود من المتدربين المتميزين. هذا وقد قام فريق العمل بالبنك بعقد مقابلات شخصية لمجموعة مختارة من المتدربين تمهيدا لالتحاقهم بالعمل في البنك.