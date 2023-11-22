تعاون بين البنك الأهلي والأوروبي لإعادة الاعمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك الأهلي المصري انتهائه من البرنامج التمويلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والذي استهدف تقديم الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب حيث اتاح مجموعتين من الخدمات المالية وغير المالية (الاستشارية والتدريبية)، المصممة خصيصا لدعم الشباب المتميز بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية.

أكد يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري حريص دائما على الاهتمام بفئات الشباب في كافة المجالات المالية وغير المالية، حيث ان فئة الشباب تعد من أهم الفئات المرجو استقطابها للدخول تحت المظلة الرسمية للقطاع المصرفي، وهو ما يتماشى أيضا مع التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.

كما صرح طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن مشروع شباب الأعمال (YIB) تم تصميمه خصيصا لتطوير ودعم الشباب المتميز الذين يقل أعمارهم عن 35 سنة ويمتلكون أو يديرون الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديهم الرغبة في تطوير خبراتهم أو تنمية شركاتهم من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات التي تشمل ورش تدريبية في مجالات الإدارة المختلفة على أيدى استشاريين ومدربين متخصصين في مجلات مختلفة في الاعمال مثل التسويق والادارة المالية وإدارة الشركات، أو مجموعة من الاستشارات وهي استشارات مدعمة التكلفة في جميع مجالات الاعمال.

مضيفا أن مشروع استقطاب المهارات في الشركات (SIB) هو برنامج متكامل طوره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ليعد المشروع الاول من نوعه الذي يقوم على دمج الخدمات غير المالية (الاستشارات، التدريب) بالخدمات المالية (التمويل) المقدمة من البنوك بما يعود اثره على تحقيق النمو وضمان النجاح والاستدامة للمستفيدين حيث يستهدف التعاون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو والتي تعمل من خلال تنمية قدراتها في استقطاب والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية بما يتناسب مع النمو المؤسسي للمشروع والحفاظ على الاستدامة وذلك من خلال تقديم حلول فنية متكاملة وفعالة، وهو ما تم من خلال دراسات مستفيضة قام بها المتخصصون من البنك للوصول الى الفاعلية في تنفيذ تلك البرامج بما يحقق العائد المرجو خصيصا للفئات المستهدفة.

وأشارت شنتال صباغ مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالبنك الأهلي المصري الى انه تم الانتهاء من جميع الدورات التدريبية والتي بلغت 18 دورة منذ بدء البرنامج اسفرت عن تدريب 300 من أصحاب الشركات وتم تقديم 72 خدمة استشارية لشباب الاعمال وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج شباب الأعمال ما يعادل 30 مليون دولار وبلغ حجم التمويل للحاصلين على برنامج مهارات الاعمال ما يعادل 20 مليون دولار فضلا عن تلقيهم استشارات أدت الي تحسين قدرتهم في استقطاب والحفاظ على العمالة الشابة والماهرة ذات الكفاءة العالية مما ساعدهم على استدامة نمو الأعمال، مضيفة ان هناك العديد من البرامج جاري اعدادها التي تجمع بين الخدمة الاستشارية والتمويل.