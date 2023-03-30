تعاون بين الاتحادين المصريين للتأمين و«التخصيم» لتبادل الخبرات

أطلق الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي مبادرة للتعاون بين اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال تنظيم يوم للتواصل والتفاعل مع شركات الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للتخصيم، وتضمنت فعاليات اليوم دعوة الشركات للحضور لمقابلة ممثلي شركات التمويل الاستهلاكي ومناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تعاون بين الأنشطة المالية غير المصرفية

وألقت ياسمين هلال ،عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدريب بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، كلمة رحبت فيها بالمشاركين من شركات التأمين والتخصيم والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم علاء الزهيري ،رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وجمال محرم، رئيس الاتحاد المصري للتخصيم، لتلبية الدعوة والحرص على تقديم كل الدعم والتشجيع لهذه المبادرة.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تشجيع ودعم تعاون شركات القطاعات المالية غير المصرفية من خلال التنسيق والتعاون بين اتحادات الأنشطة المختلفة، لضمان تطوير واستمرارية الأعمال.

وأشارت “هلال” إلي أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها وبداية لعدة أفكار جارٍ بحثها ودراستها بين قيادات الاتحادات، إيمانا منهم بأهمية دور الاتحادات في تطوير الأفكار وخلق فرص تعاون مبتكرة مستقبلية تخدم القطاعات المالية غير المصرفية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية .

وكذلك تضمنت فعاليات اليوم دعوة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للحضور لعرض برامجهم ومنتجاتهم التي تخدم قطاعات التأمين والتخصيم والتمويل الاستهلاكي .

مشاركة شركات تكنولوجية

وجاء أيضاً ضمن فاعليات اليوم، مشاركة شركات محلية ودولية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومن الشركات المشاركة Egabi FSI، Finvent Solution Ltd، Paymob Solutions،Valify، Synapse وقد قدمت الشركات المشاركة عرضا مفصلا للنظام الإلكتروني الخاص بهم والعائد من استخدام النظام الإلكتروني مستقبلاً، ودور تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل الاستهلاكي وتأثيره في الشمول المالي.

جانب من يوم التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ونظيره فى التخصيم

من جانبه، قدم سعيد زعتر ،رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، الشكر لرئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري ولرئيس الاتحاد المصري للتخصيم ، جمال محرم على الدعم الملموس للمبادرة، مؤكدا علي سعي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي خلال 2023 لمزيد من التواصل والتعاون ما بين الاتحادات لما فيه خدمة القطاعات المختلفة للأنشطة المالية غير المصرفية، تماشيا مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية في زيادة التواصل والتفاعل بين الاتحادات وتفعيل دورها الحقيقي كونها منبر التواصل ليس فقط بين شركات القطاع الواحد بل بين القطاعات المختلفة.

جانب من يوم التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ونظيره فى التخصيم

وتابع “زعتر” أنه تم الأخذ بعين الأهمية رؤية الهيئة في تمكين التحول الرقمي ودور التكنولوجيا في تطور الأنشطة لمواكبة الأسواق العالمية، مؤكداً علي فخره بنجاح هذا اليوم و قدم شكره لكل من شارك من شركات تأمين وتخصيم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، متطلعاً لمزيد من التعاون.

وانتهى اليوم بشكر ، ياسمين هلال عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدريب لجميع الحضور، مع وعد بتكرار التجربة لما لاقته من نجاح وتفاعل.