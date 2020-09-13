تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«مياسك» الكويتية في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بشركة “مياسك” للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، لبحث مستجدات التعاون الثنائي وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال شهر نوفمبر 2019. تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«مياسك الكويتية»

وصرح الوزير بأن الهدف من اللقاء هو بحث مستجدات التعاون بشأن المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية.

وقال إن اللقاء تناول تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل (إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية، .. وغيرها)، مما يساهم في تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتى لمواكبة التوجه نحو إنشاء المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، وكذا الاتجاه نحو التحول الرقمي والسلامة والأمن المعلوماتى وذلك في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية والنمو الاقتصادى، والاستقرار الأمنى والتحول إلى المجتمع الرقمي، وكذا توفير بنية تحتية وشبكة طرق وكباري ممتدة على مستوى الجمهورية وإنشاء المدن الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية.

من جانبه أكد الشيخ عبد المحسن البابطين رئيس مجلس إدارة شركة “مياسك” للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية أن التوجه لمشروعات المدن الذكية أمر حيوي بالنسبة لمصر خاصةً في ظل خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمي.

وقال إن هذه التكنولوجيا تساهم في أن تصبح المدن أكثر اتصالاً وترابطًا، كما تسمح المدن الذكية باستخدام الموارد الاقتصادية والبيئية بشكل أكثر كفاءة بهدف توفير استهلاك الطاقة اعتمادًا على البيانات الضخمة المتوفرة بقاعدة البيانات.

وأشار “البابطين” إلى أن التعاون بين “مياسك” ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بأنظمة المدن الذكية داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الطرفين لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة.