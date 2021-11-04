تعاون بين الإنتاج الحربى وشركة يونانية في تصنيع البويات وتركيبات الطلاء باستخدام «تكنولوجيا النانو»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي Nikolaos Garilidis السفير اليوناني بمصر والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس “NanoPhos” اليونانية والمهندس خالد محمد حمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة “كريازور”، بهدف بحث التعاون في مجال تصنيع البويات المائية وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـاستخدام (تكنولوجيا النانو)، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد الوزير “مرسي” و السفير اليوناني توقيع عقد شراكة بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وشركتيّ “كريازور” و”نانوفوس” وقد قام بتوقيع العقد المهندس خالد محمد حمزاوي – رئيس مجلس إدارة شركة “كريازور” والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “نانوفوس” والمهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

ويهدف هذا التعاون إلى تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـاستخدام ( تكنولوجيا النانو).

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن إستراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبما يعود بالنفع على المواطنين و يساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مشيراً إلى أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائماً لزيادة التعاون في المجالات كافة.



وأعرب السفير اليوناني عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والمتمثلة في وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة في كل من اليونان ومصر.

كما أعرب عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان علي مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادي الرصين لمصر في المنطقة والذي يحظي باحترام المجتمع الدولي بأسره، مؤكداً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

وأشار الدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس “NanoPhos” اليونانية إلى أن شركة “نانوفوس” اليونانية هي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام “تكنولوجيا النانو”، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك سيسهم في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو تكنولوجي في إنتاج الدهانات المختلفة.

من جانبه، أعرب المهندس خالد محمد حمزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة كريازور عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات.

وأكد أنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بنقل التكنولوجيا وتسليم نسخة من كافة الوثائق الفنية المتعلقة بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق بالإضافة إلى الإشراف الفني على مراحل الإنتاج والجودة.

وبدوره شدد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إيمان الوزارة على أهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة في إطار سعيها لمواكبة معايير الجودة العالمية.