تعاون بين الإتحاد الأردني للتأمين وبرايس ووتر هاوس في “التدقيق الداخلي” للمؤسسات المالية

يعقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين، بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز-الأردن “PWC”، برنامجًا تدريبًيا علي مستوي المنطقة العربية، مطلع الشهر القادم ، حول “التدقيق الداخلي والرقابة على شركات التأمين والمؤسسات المالية”.

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن البرنامج سيُعقد علي مدار يومي الثالث والرابع من شهر مارس المقبل، بواقع 12 ساعة تدريبية لليومين.

وأشار الحسين، في تصريحات لـ”المال”، إلي أن البرنامج يستهدف زيادة وعي المشاركين فيما يتعلق بمخاطر الأعمال وإجراءات الرقابة، بالإضافة الي التطرق إلي لمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وتقييم المخاطر المتأصلة والتخطيط، وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والمتابعة، وتقييم المخاطر المتبقية.

ولفت مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين، أن البرنامج التدريبي، يستهدف إلمام المشاركين بضرورة التدقيق المستمر ودور التكنولوجيا، وتقييم جودة ونضج نشاط التدقيق الداخلي، علاوة علي التطرق إلي الشهادات المهنية ذات الصلة بالبرنامج التدريبي.

ووفقًا لماهر الحسين، من المقرر أن يحاضر في البرنامج التدريبي، كلا من فادي فاخوري و خالد قبلان ، ممثلين عن “برايس ووتر هاوس كوبرز- الأردن” ، و زياد زغيب ، وكمال طعمة ، ولينا سكرية ممثلين عن “برايس ووتر هاوس كوبرز- لبنان”. ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين

أضاف ، أن البرنامج التدريبي يعكس رؤية “برايس ووتر هاوس كوبرز” حول أهمية زيادة الوعي بموضوع أسس التدقيق الداخلي والرقابة على المؤسسات المالية بشكل عام و التأمين بشكل خاص، وتنفيذًا لمسؤولياتها المهنية تجاه القطاع المالي والعاملين فيه لتطوير الكفاءات الإدارية والمالية في مجال التدقيق الداخلي، وايمانها بأهمية نقل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المالية والإستفادة من الخبرات المتعددة المتوفرة لدى كوادرها، علي إعتبار أنها تعمل في عدة دول عربية واقليمية مدعومة بالخبرات والتجارب العالمية لشركائهم في مختلف دول العالم.

الكوادر التي يستهدفها البرنامج التدريبي

ومن المعروف، أن البرنامج ، سيخصص للكوادر العاملة في مختلف الدوائر بشركات التأمين ، بالاضافه الى الدوائر الرقابية في الشركات بشكل عام ، بما فيها الدوائر المالية ودوائر التدقيق الداخلي والمحللين الماليين ، وموظفي مكاتب تدقيق الحسابات ، وهيئات الرقابة والإشراف على أعمال التأمين ، إضافة الى العاملين في دوائر إعادة التأمين في شركات التأمين، والمهتمين بالتدقيق بشكل عام ، أو الذين لم يسبق لهم المشاركة في مثل هذا البرنامج لتأهيلهم للعمل في مجال التدقيق على شركات التأمين.

تعرف علي عدد برامج الإتحاد الأردني في 2020

ويعد البرنامج التدريبي حول ” التدقيق الداخلي والرقابة على شركات التأمين والمؤسسات المالية”، الرابع ، ضمن الخطة التدريبية للاتحاد الأردني لشركات التأمين لعام 2020 ، والتي تتضمن 21 برنامجًا تدريبيًا ، تستهدف كافة الاحتياجات التدريبية للعاملين في التأمين محليًا وعربيًا ، من الناحية الفنية والقانونية والمالية والادارية .

نبذة عن تاريخ تأسيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين

جدير بالذكر، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في 2008/10/7 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في 1989/6/3.