تعاون بين «الأوروبي لإعادة الإعمار» و«ريفي» لمنح رواد الأعمال الشباب تمويلات 200 مليون جنيه

أعلن اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) والتي ستحصل بموجبها على قرض بقيمة 200 مليون جنيه مصري، بهدف دعم رواد الأعمال الشباب في مصر وتمويل مشاريعهم متناهية الصغر.

وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج الشباب في مجال الأعمال «Youth in Business Programme» التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث سيتم منح تلك التمويلات لرواد الأعمال من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع المتواجدة في الأرياف خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية، كما سيتم تقديم حوافز إضافية كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 10% من قيمة التمويل الممنوح للمشاريع المؤهلة للمنح.

وتعتبر الاتفاقية هي الثانية لتعزيز التعاون بين البنك والشركة، حيث قد تم توقيع إتفاقية تعاون مع البنك في عام 2021 بقيمة 80 مليون جنيه وذلك بهدف دعم منتج الكواتروا الذي تمنحه الشركة للسيدات.

وسيقدم برنامج الشباب في مجال الأعمال أيضاً خدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية لمساعدة شركة ريفي على تلبية الاحتياجات المالية لرواد الأعمال الشباب بشكل أفضل من ناحية، وتعزيز المهارات التجارية لرواد الأعمال الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال الخدمات غير المالية من ناحية أخرى.

يذكر أن شركة ريفي أصبحت وصيفاً بالسوق المصري بحصة سوقيه 11.14% على مستوي الشركات فقط، كما قامت الشركة بمنح تمويلات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.1 مليار بزيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام السابق، وتسعى الشركة للتوسع بخدماتها من خلال تقديم منتجات تمويلية لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات أخرى لتحقيق التنمية المستدامة لكل من الشركة وعملائها.