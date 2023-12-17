تعاون بين «الأهلي ممكن» و«ليمتلس كير» لتقديم كروت تأمين صحي

فى إطار خطتها التوسعية، وقعت شركة «الأهلي ممكن» إحدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة «ليمتلس كير» إحدى شركات مجموعة ايفا فارما، بهدف تقديم كروت تأمين صحي وخصومات طبية لكبار تجار الأهلى ممكن على مستوى الجمهورية، إلى جانب توفير خدمة الدفع الالكترونى عبر كود الدفع من الأهلي ممكن لعملاء ليمتلس كير.

تم عقد الاتفاقية بحضور كل من، المهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لـ شركة «الأهلي ممكن»، وأحمد فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات بالأهلي ممكن، ودكتور أشرف موافى الرئيس التنفيذي لشركة ليمتلس كير، و الاستاذ محمود الشريف مدير القطاع التجاري، والدكتور مايكل ناجي مسؤول العلاقات العامة بشركة ليمتلس كير .

وقال المهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لـ شركة «الأهلي ممكن»، ان التعاون مع «ليمتلس كير»، يأتي في إطار استراتيجيتنا التوسعية نحو تعزيز الدفع الإلكتروني لكافة العمليات المالية، للمساهمة في بناء مجتمع خالً من المعاملات النقدية، وإتاحة حلول وخيارات دفع تكنولوجية متنوعة، ما يساهم في دعم مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في ضوء رؤية مصر 2023 ومبادرة البنك المركزي المصري.

وتتميز شركة الأهلي ممكن بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتي تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين في السوق المصري، حيث يبلغ حجم التحصيلات الخاصة بالشركة نحو 3 مليار جنيه شهريا، فيما يبلغ عدد نقاط البيع نحو 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف موافي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليمتليس كير»، أن «ليمتليس كير»، هي شركة متخصصة في إعداد برامج الرعاية الصحية، وتشغيل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن إمكانية تشغيل وإدارة المعامل الطبية والأشعة والمستشفيات المتخصصة، وتقديم استشارات والدعم الفني للخدمات الطبية وطريقة تأمينها ودعمها.

وأوضح أن «ليمتليس كير»، تقدم خدمات الإدارة الذاتية لخدمات الرعاية الصحية، مثل عمل «خط ساخن»، أو «كول سنتر»، أو توفير فريق طبي للموافقات الطبية، فضلاً عن التعاقد مع المستشفيات، ومراكز أشعة، ومراجعة القوانين والإجراءات واللوائح وإعدادها، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمة، وصولاً لمرحلة تسوية المطالبات والمدفوعات.

وأكد السيد محمود الشريف، رئيس القطاع التجاري لشركة ليمتليس كير، أن الشركة تعتبر رائدة في تقديم حلول متقدمة للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن ليمتليس كير تسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها في تيسير وتوفير العلاج والخدمات الطبية بطرق فعّالة ومبتكرة.

وأوضح أن ليمتليس كير تشكل شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الطبية والمؤسسات في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث تقوم بتوفير حلول مخصصة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء من خلال الشبكة الطبية الخاصة بالشركة، وتضع الشركة الراحة والسهولة في الوصول إلى الخدمات الطبية في قلب أولوياتها.