تعاون بين الأكاديمية العربية للتكنولوجيا ومحافظتي بورسعيد ودمياط بمجالات التحول الرقمي وأنظمة الجودة

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة بورسعيد في مجال أنظمة الجودة ورقمنة أنظمة العمل.

ووقع على بروتوكول التعاون اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك علي هامش احتفال فرع بورسعيد باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً علي التأسيس للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 1972-2022.

كما وقعت الأكاديمية بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة دمياط في مجال التدريب والاستشارات وتطوير انظمة العمل.

ووقع علي البروتوكول الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال إسماعيل عبد الغفار:” نعتز بالتعاون مع محافظتي دمياط وبورسعيد في مجالات التحول الرقمي والتدريب والاستشارات، ومن منطلق البروتوكول نعمل على تضافر الجهود مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام، مشيراً إلي أن التعاون مع محافظتي دمياط وبورسعيد يأتي في يدخل في إطار إستراتيجية الأكاديمية لخدمة المجتمع.