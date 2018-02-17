تعاون بين الآثار والسياحة للترويج للاكتشافات الجديدة خارجيا

دعاء محمود قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه سيعقد لقاء مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط؛ لتعريفها بأجندة الوزارة والتي تشمل الافتتاحات والاكتشافات الأثرية الجديدة على مدار العام الحالي. وأضاف العناني، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا اللقاء جاء وفقًا لتوجيهات رئاسة مجل

دعاء محمود





قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه سيعقد لقاء مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط؛ لتعريفها بأجندة الوزارة والتي تشمل الافتتاحات والاكتشافات الأثرية الجديدة على مدار العام الحالي.

وأضاف العناني، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا اللقاء جاء وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والهدف منه الترويج لتلك الأحداث خارجيًّا للاستفادة منها على المستويين السياحي والأثري.

الجدير بالذكر أن جمعية الكُتاب السياحيين أعلنت عن تنظيم ندوة، غدًا، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والكاتب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وسحر طلعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

جاء ذلك علي هامش فعاليات افتتاح المتحف المفتوح بمنطقة المسلة بالمطرية، اليوم، بعد الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز الموقع، وإعداده للزيارة ليكون متحفًا مفتوحًا يضم مسلّة الملك سنوسرت الأول وقطعًا أثرية من نتاج أعمال الحفائر بالمنطقة.

وبدأت أعمال التطوير للمتحف عام 2008 بتمويل ذاتي من الوزارة بلغت تكلفته 6 ملايين جنيه، حيث انتهت الأعمال عام 2010، لكن تأجل الافتتاح ٧ سنوات بسبب بعض الاشتراطات الأمنية والتي تم تنفيذها جميعًا وتركيب ٣٤ كاميرا مراقبة وتأمينات الحريق.