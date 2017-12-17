تعاون بين إم تي إن وإريكسون في مجال إدارة النفايات الإلكترونية‎

المال - خاص نجحت شركة إم تي إن الكاميرون في العمل مع إريكسون (المسجلة في ناسداك : إيريك) خلال عام 2017 في إطار برنامج إعادة تدوير المنتجات Product Take Back (إعادة تدوير النفايات الإلكترونية) لتقليل الآثار السلبية المحتملة المرتبطة بالتخلص من المعدات والأجهزة الإلكترونية الخارجة ع



المال – خاص

نجحت شركة إم تي إن الكاميرون في العمل مع إريكسون (المسجلة في ناسداك : إيريك) خلال عام 2017 في إطار برنامج إعادة تدوير المنتجات Product Take Back (إعادة تدوير النفايات الإلكترونية) لتقليل الآثار السلبية المحتملة المرتبطة بالتخلص من المعدات والأجهزة الإلكترونية الخارجة عن الخدمة على البيئة. وتمكنت إريكسون حتى الآن من جمع 53 طن من النفايات في الكاميرون وأرسلتها لشريكها في إعادة التدوير في جنوب أفريقيا.

وقال براهما رودرا شانكار، الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن الكاميرون : “نحن نعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتحمل المسؤولية في التخلص من معداتنا القديمة وكانت هذه هي الطريقة المثلى للمضي قدماً في استراتيجيتنا في هذا المجال ونحن في شركة “إم تي إن” ملتزمون بتعزيز ثلاثة مجالات رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي خلق قيمة اقتصادية مستدامة والحد من تأثيرها على البيئة وتوفير قيمة مجتمعية مضافة بطريقة مستدامة وأخلاقية. وسوف يعود هذا البرنامج على عملائنا بالعديد من الفوائد من خلال مساعدتهم على خفض التكاليف وإدارة المخاطر المرتبطة بالتخلص من المعدات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى خفض البصمة الكربونية وهو التزام يومي بالنسبة لنا في إم تي إن الكاميرون “.

ومن جانبه قال أوليفييه فاندرموتن، الرئيس الإقليمي لشركة اريكسون في الكاميرون: ” نحن في اريكسون ملتزمون بدعم أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، كجزء من عملنا في إطار الاستدامة والمسؤولية المؤسسية وكجزء من أنشطتنا العالمية أنشطة للاقتصاد الدائري واستراتيجياتنا الهادفة إلى التخلص من الأجهزة والمعدات الإلكترونية الخارجة عن الخدمة، فقد نجحنا في إعادة تدوير 98٪ من جميع المواد ونتطلع من خلال هذا البرنامج، إلى مواصلة العمل مع شريكنا الاستراتيجي إم تي إن لتطوير مستقبل مستدام في الكاميرون “.

تعتبر النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع مجالات النفايات نموا وتحتوي على العديد من المواد التي يمكن أن تصبح خطرة مع مرور الوقت إذا لم يتم إعادة تدويرها بشكل صحيح وتشكل هذه المبادرة جزءا من أنشطة إريكسون العالمية للاقتصاد الدائري، ضمن إطار الاستدامة والمسؤولية المؤسسية، والتي تهدف إلى تحمل المسؤولية تجاه الأثار البيئة لجميع منتجات وخدمات اريكسون خلال دورة حياتها عبر ضمان معالجة كافة المواد والمعدات الخارجة عن الخدمة بطريقة مسؤولة بيئياً.

تم إدخال مبادرة النفايات الإلكترونية إلى إم تي إن الكاميرون كجزء من مشروع اريكسون لتحديث وتطوير خدمات وشبكات “إم تي إن” وشمل المشروع توسيع كل من الشبكة الأساسية وشبكة النفاذ الراديوي الخاصة بشركة إم تي إن الكاميرون وفيما يتعلق بالشبكات، شمل المشروع توسيع شبكة الجيل الثالث في 80 موقعاً إضافة إلى توسيع شبكة الجيل الرابع المتقدم LTE في 52 موقعاً.

وتم خلال البرنامج تحميل أربع حاويات بطول 40 قدماً بمعدات وآلات خارجة عن الخدمة في منشآت ومستودع شركة إم تي إن الكاميرون في ياوندي ثم نقلت عن طريق البحر إلى شريك إعادة التدوير المعتمد من قبل اريكسون في ديربان بجنوب أفريقيا، حيث تم هناك فرز المعدات وتفكيكها لمرحلة إعادة التدوير النهائي.