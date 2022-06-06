تعاون بين «إف 5» و«مايكروسوفت» لمساعدة الشركات على تشغيل تطبيقاتها

كشفت شركة «إف 5» (رمزها FFIV في بورصة ناسداك) اليوم عن وصول طقم إنجينكس NGINX إلى منصة مايكروسوفت أزور السحابية لمساعدة عملاء هذه المنصة على إطلاق تطبيقات عصرية بمنتهى السهولة وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأداء والأمان الرقمي.

ويأتي هذا الإطلاق ثمرة تعاون بين «إف 5» ومايكروسوفت لنشر طقم إنجينكس كخدمة سحابية أصيلة مدمجة في منصة أزور، حيث أصبح بإمكان المطورين انتشال التطبيقات المحلية من المراكز التابعة للشركات ونقلها إلى بيئة أزور السحابية بمواردها الواسعة، فضلا عن نشر خدمات رقمية أصيلة من رحم السحابة باستخدام طقم إنجينكس الشهير والمعتمد عالميا لضمان اتزان عمل التطبيقات ومواقع الإنترنت.

وأظهرت نتائج تقرير إستراتيجية حالة التطبيقات من «إف 5» بأن جائحة كوفيد-19 قد أسفرت عن تسريع خطوات الانتقال إلى بيئات الحوسبة السحابية، حيث بلغت نسبة الشركات التي نشرت تطبيقاتها في بيئات السحابة العامة 75 بالمئة، فيما بادرت أكثر من 25 بالمئة من الشركات إلى استضافة خدماتها المعنية بتوصيل وتأمين التطبيقات في بيئة السحابة.

وفي ضوء هذه التطورات، أصبحت هناك حاجة لدى المطورين ومهندسي بيئات السحابة والأنظمة وغيرهم من المختصين إلى أسلوب مبسط للانتقال إلى السحابة بشكل يضمن استمرارية توصيل الخدمات الرقمية بسرعة وعلى نطاق واسع مع تحقيق التجانس في الأداء بين البيئات السحابية والبيئات التابعة للشركات.

ونتيجة استخدام طقم إنجينكس الذي يتولى موازنة أعباء العمل الحوسبي، أصبح بإمكان الشركات تحقيق الانسجام في الأداء والأمان الإلكتروني عبر سائر محافظها من التطبيقات المتوزعة بين المراكز التابعة لها وبيئة أزور السحابية، وبالتالي تقديم تجارب رقمية لا تضاهى للعملاء والمستخدمين.

براون: نقدم حلول التوصيل الشبكي وإدارة حركة البيانات

و قال إيريك براون، نائب رئيس منتجات إنجينكس لدى «إف 5»,ان طقم إنجينكس يتولى تشغيل مواقع الإنترنت الأكثر ازدحاما في العالم لما يقدمه من قدرات متقدمة في مجال التوصيل الشبكي وإدارة حركة البيانات بالإضافة إلى الأمان الإلكتروني، و تقدم منظومة عمل منصة أزور قيمة إضافية, مشيرا إلى أن التضافر بين عمل سحابة مايكروسوفت وبرمجيات إنجينكس الموثوقة وتقديمها كخدمة عبر منصة أزور السحابية يساعد المطورين وطواقم عمليات التطوير من الوصول بتطبيقاتهم وخدماتهم الرقمية المتوزعة إلى أعلى مستويات الأداء والموثوقية والأمان وتوسيعها على نطاق عالمي.