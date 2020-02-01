تعاون بين «أكساد» ومركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر

قال الدكتور رفيق صالح مدير عام “أكساد” إن المركز له دور عظيم في مجال الدراسات والبحوث في المناطق القاحلة خلال جهوده المثمرة في التعاون مع كافة المراكز البحثية على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك خلال افتتاح اليوم ورشة التغيرات المُناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية والتي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء في مقر الأخير بالمطرية اليوم.

وأوضح صالح أن هناك تعاون كبير بين أكساد ومركز بحوث الصحراء فى مجال تنفيذ مشروعات بحثية متميزة فى مجال مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية وحصاد مياه الأمطار وتنمية مناطق السقوط المطري، وتنمية المراعى والإنتاج الحيوانى والأصول الوراثية البرية ، كذلك هناك تعاون بين اكساد ومركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف متأقلمة للظروف البيئية المعاكسة والمتحملة للجفاف والملوحة وغيرها.

حضر الورشة الدكتور رفيق علي صالح -المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور السيد خليفة – نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بالقاهرة.

كما حضر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبمشاركة 17 مشارك من 13 دولة عربية ( مصر – موريتانيا – تونس – الأردن – سوريا – السعودية – الجزائر – السودان – العراق – فلسطين – المغرب – الكويت – لبنان).

وقال صالح إن هناك جهود كبيرة قد بذلت فى مجالات التعاون بين أكساد ومركز بحوث الصحراء المصرى ومركز الأراضى القاحلة بمدنين فى تونس لإنجاز اطلس الكثبان الرملية فى الوطن العربى، والتنسيق أيضا جار بين أكساد وهيئات ومراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمصر ووزارات الزراعة فى الدول العربية الشقيقة للتخطيط والإعداد لعمل أطلس عن الترب الزراعية فى الوطن العربى بقيادة أكساد ايضاً.