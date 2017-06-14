تعاون بين أبيلا ستورس وسولفيرست‎

المال خاص:وقعت شركة أبيلا سوبر ستورس اتفاقية مع شركة سولفيرست (الجونة للطاقة) (الموزع المعتمد من هواوي) لتوفير محولات كهربائية عالية الجودة من هواوي إلى المخازن ذات الاحتياجات من الطاقة من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئيةوقع فايز الفاعوري الاتفاق نيابة عن أبيلا سوبر ستورس مع إبراهيم الأمير، الرئ

المال خاص:

وقعت شركة أبيلا سوبر ستورس اتفاقية مع شركة سولفيرست (الجونة للطاقة) (الموزع المعتمد من هواوي) لتوفير محولات كهربائية عالية الجودة من هواوي إلى المخازن ذات الاحتياجات من الطاقة من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية

وقع فايز الفاعوري الاتفاق نيابة عن أبيلا سوبر ستورس مع إبراهيم الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة سولفيرست. ويشمل الاتفاق توريد وتركيب نظام الطاقة الكهروضوئية بسعة 400 كيلووات.

وحضر حفل التوقيع كير غوان، مدير مشروع الخلايا العاكسة للطاقة الشمسية من هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب الفاعوري عن حماسه لهذه المبادرة. “نحن سعداء لاتخاذ هذه المبادرة ولها حل جيد – حلول هواوي الذكية للطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الضوئية -لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، فإن الأثر الإيجابي سوف ينعكس على المخازن ماليا بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للمشروع على البيئة”.

قال إبراهيم الأمير: “نحن متحمسون لمشروع” أبيلا سوبر ستورس “، حيث يعتبر نظامها الكهروضوئي أحد أكبر مشاريع” السقف الأعلى “في الأردن بمساحة 4000 متر مربع. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تأثير النظام على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية المشروع سوف تنتج حوالي 700 ميغاواط من الطاقة سنويا موفرة بذلك 350 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا. التطبيق العالمي من سلسلة عاكس هواوي يوضح أن العاكس ذات التكنولوجيات المتطورة يمكن أن تعمل بشكل موثوق به في جميع أنواع البيئات الطبيعية القاسية، وخاصة درجات الحرارة العالية للغاية وتآكل الرمال.

ذكر كير أنه سعيد جدا أن هذا العميل المهم في الأردن اختار سلسلة عاكس هواوي لنظام الخلايا الضوئية الخاص بهم.