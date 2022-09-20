تعاون بهاء سلطان مع روتانا وعودة «فارس» للظهور.. «اختيار خاطئ» أم خطوة للأمام

عاد المطرب بهاء سلطان بأغنية جديدة من إنتاج روتانا ” دلوقتي عجبناكو” في أول تعاون فني بينه وبين روتانا وحققت الأغنية مايقرب 2 مليون مشاهدة في أيام قليلة.

ويطرح أغنية جديدة الأيام المقبلة” ندرا عليا” كلمات أيمن هبجت قمر وألحان محمد يحى وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم .

كذلك عاد مطرب التسعينات ” فارس” مؤخرا للظهور والتواجد الفني والاعلامي بقوة بعد طرحه أغنية ” عصبي” التي نالت اعجاب الكثيرين كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح وتوزيع موسيقي محمود صبري وماستر سادو .

صلاح عطية : بهاء سلطان يبدأ مرحلة فنية جديدة مع روتانا وأغنيته تصدرت مع شركة إنتاجية ضخمة

عن هذه العودة وهذا الظهور، قال الشاعر الغنائي صلاح عطية أن عودة بهاء سلطان للساحة الغنائية هامة جدا ، حيث أنه ظل فترة طويلة لم يطرح أي إنتاج غنائي بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس .

وأضاف أن الجمهور يشعر أن بهاء سلطان طرح أغنية سنجيل ” دلوقتي عجبناكو” مع روتانا ، لكنها في الحقيقة بداية فنية جديدة لبهاء وتصدرت التريند عبر يوتيوب وحققت 2 مليون مشاهدة .

وتابع قائلا إن اللوك الذي ظهر به في الأغنية أثار جدلا على السوشيال ميديا ، وبرغم انتقادات الكثيرين للأغنية أنها أقل من المستوى الفني لبهاء ، أنه تعاون مع شركة انتاج كبيرة مثل روتانا والأهم أن الجمهور علم بطرحه للأغنية لأنه انضم لشركة إنتاجية ضخمة .

ونوه إلى أنه الأيام القادمة سيطرح أغنيات جديدة أيضا ، مؤكدا روتانا لا تختار أغنيات الفنان أو المطرب بل هيا منتج منفذ فقط للأغنيات ويكفي الاحتفالية التي أقيمت لبهاء سلطان ببرج القاهرة بعد طرح الأغنية ، ولم تقام لأي فنان منذ فترة طويلة ، حيث أن مكسب الأغنية عودة بهاء بأغنية جديدة مع شركة إنتاج ضخمة فهي مرحلة فنية جديدة له .

ولفت إلى أن فارس كان ذكيا بالتواجد الإعلامي القوي ، لكن المحتوى الفني والموسيقي الذي قدمه للجمهور ليس مثل بهاء سلطان ، برغم عودته ب5 أغاني مختلفة منها أغنية ” عصبي” التي طرحها مؤخرا ، وتأتي عودته بعد غيابه من1 حوالي 5 سنوات وأكثر بتقديمه أغنية” ست البنات” و” دبلوماسي” في عام 2016 .

وأكد عطية أن الأهم أن يهتم فارس بتقديم محتوى وأغنيات مميزة الأيام القادمة ، حيث أن التواجد الاعلامي يجب أن يقل كثيرا الفترة القادمة .

محمود عبد الستار : عودة فارس لن تحقق إضافة كبيرة وبهاء لم يحقق نفس النجاح مع روتانا

في المقابل، قال منظم الحفلات محمود عبد الستار ، إن عودة بهاء سلطان مع روتانا ليست بقوة أعماله الغنائية التي قدمها فري ميوزيك للمنتج نصر محروس .

ويضيف أن أغنيته الجديدة دلوقتي عجبناكو لبهاء سلطان ، لم تحقق نفس نجاح أغنيته السابقة ” تعالى هادلعك ” التي قدمها مع نصر محروس والملحن عزيز الشافعي .

ولفت إلى أن عودة فارس لن تحقق إضافة كبيرة ، لأن المطرب الذي يبتعد عن الساحة الغنائية سنوات طويلة يفقد كثير من نجوميته أو شهرته التي حققها في فترة معينة .

حسن دنيا : فارس استوعب الدرس جيدا وبهاء سلطان أخطا في تعاونه مع روتانا

بدوره، يرى الملحن حسن دنيا أن بهاء سلطان أخطا حينما تعاقد مع روتانا ، حيث أن أي أغنية قدمها مع منتجه السابق نصر محروس كانت وش السعد عليه ، حتى ألبومه الأخير مع فري ميوزيك ” سيجارة” حققت بعض أغنياته نجاحا كبيرا .

وأضاف أنه اتجه للتعاون الفني مع روتانا من أجل أن يختار بنفسه أغنياته ويكون له فكرا معينا ، لاسيما أن نصر محروس كان هو من يختار أغنيات بهاء سلطان وقت تعاقده معه لسنوات .

وأكد دنيا أن هناك مطربين للأسف لايستطيعون أن يقودوا مسيرتهم الفنية بنفسهم مثل بهاء ويحتاجون لمن يقودهم ويخطط لهم ويفكر لهم ، مثل إيهاب توفيق فكان حميد الشاعري يختار له أغنياته في الماضي ثم الموزع أشرف عبده .

وتابع أن فارس كان يقدم في الماضي أغنيات دون دعاية كبيرة ، أما حاليا بدأ يهتم بعمل دعاية كبيرة ثم يطرح أغنيات كثيرة للجمهور ، فقد استوعب الدرس والمطرب الذكي الذي يستطيع عمل دعاية لنفسه قبل أن يغني .