«تعاونيات البناء»: الانتهاء من 65% من مول الأمين المعلق و3 شهور لمعاينة أرض المشروع التعاوني ببورسعيد

أكد المهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم دراسة طبيعة التربة، والبدء في أعمال الرفع المساحي بالمنطقة المخصصة لاستكمال مشروعات الإسكان التعاونى التى سبق وأعلنت عنها محافظة بورسعيد عام ٢٠١٣.

وقال البارودي إن أعمال الرفع تستغرق بحد أقصى 3 شهور ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، موجهًا الجهات المختصة بسرعة البدء في أعمال الرفع المساحي للأرض وإعداد دراسة وافية لطبيعة المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقديه قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لأرض مشروع الإسكان التعاوني بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ المشروع.

وخلال تفقدهما ميدانيا أرض المشروع، استمع محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لنتائج المعاينة المبدئية للأرض.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لسرعة إنجاز العمل، مؤكدًا أنه سيتم البدء في إقامة وحدات لمستحقي المشروع التعاوني على مساحة 17 فدانا بالحي الإماراتي بجانب منطقة مساكن محمد مهران.

مشيرا إلى أن أرض المشروع شاملة الخدمات، بالإضافة لقربها من المنطقة الصناعية ومدخل بورسعيد الجنوبي، وبحيرة المنزلة ووجود شبكة طرق على أعلى مستوى لخدمة أهالي المنطقة، وأن هناك جهودا مكثفة لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بديوان عام المحافظة، مع الوفد المرافق من الهيئة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية والتنسيقية للتعاون مع الهيئة والبدء في إقامة وحدات سكنية لمستحقي مشروع التعاوني بجنوب بورسعيد، وذلك بعد التصديق على تخصيص 17 فدان بالحي الإماراتي بجانب منطقة مساكن محمد مهران للبدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني.

رئيس تعاونيات البناء:إنتهينا من تنفيذ ٣٠٠٠ وحده تعاونيه كاملة المرافق

واستعرض المحافظ مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كافة الإجراءات والخطوات التنسيقية اللازمة لسرعة البدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، مؤكدا أن هناك جهود متواصلة لتذليل أي معوقات تواجه مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد.

لافتا إلى أن بورسعيد شهدت كم هائل من الوحدات السكنية على مدار السنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، و يتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بابناء محافظة بورسعيد.

جولة رئيس هيئة تعاونيات البناء ببورسعيد

65% نسبة تنفيذ مشروع إسكان ناصر والأمين

وفيما يتعلق بأرض مشروع التعاوني بجنوب بورسعيد، قال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أنه سيتم زيارة الارض ميدانيا، لعمل دراسة لطبيعة التربة ، والبدء في أعمال الرفع المساحي بالمنطقة والتي تستغرق بحد اقصى 3 أشهر، ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الزيارة جاءت لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبدء في المشروع من اليوم، لسرعة انجاز العمل في المشروع.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد و رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بجولة ميداينة لتفقد الأرض المخصصة لمشروع التعاوني بمنطقة محمد مهران بجنوب بورسعيد، فضلا عن افتتاح فرع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببورسعيد.

وشملت الجوله التفقديه ، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين، وذلك لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الانشائية الجارية بالمشروع،

و خلال الجولة ، استعرض محافظ بورسعيد و رئيس تعاونيات البناء ٱخر معدلات الأعمال الانشائية الجارية بمشروع ناصر والامين ، كما استمعا من مقاولي المشروع نسب إنجاز أعمال الترفيق في المشروع، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والصرف وجاري استكمال توصيل المرافق ( المياه والكهرباء) للعمارات والمول التجاري الجاري انشاؤه بالمنطقة.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من إنشاء 65% من المول التجاري المعلق بمنطقة ناصر والأمين، وجاري البدء في توصيل المرافق كاملة للمول، حيث سيضم المول عددا من المحال التجارية، وسينما و مركز ثقافي، و جراج يشمل على ورش خدمية، و يساهم في احدث الرواج التجاري بوسط المدينة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر والأمين سوف يمثل نقطة جذب تجارى بل وسياحى لأبناء بورسعيد وجميع المحافظات، نظرًا لخطة التطوير الشاملة التى تتم بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالاسراع في معدلات العمل، لسرعة الانتهاء من استكمال توصيل المرافق للمشروع، كما وجه بالتنسيق التام بين الجهات المختصة، ومن جانبه، أكد رئيس “تعاونيات البناء” على تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المشروع.