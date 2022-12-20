تعاونات فنية مكررة بين نجوم دراما رمضان.. تميمة حظ ومحاولة لإعادة النجاح

يلجأ كثير من نجوم الدراما المصرية لتكرار التعاون الفني مع بعض الفنانين الذين شاركوهم في مسلسلاتهم الأعوام الماضية في شهر رمضان الكريم ، حيث يشهد سباق الموسم الدرامي الأضخم سنويا القادم في رمضان العديد من التكرارات الفنية في مسلسلات كثيرة بين أبطالها وبعض الفنانين .

فتتعاون النجمة دنيا سمير غانم في مسلسلها الرمضاني الجديد مع نفس فريق عمل مسلسلاتها السابقة الفنانين بيومي فؤاد ومحمد سلام والذين شاركوها مسلسلات لهفة ونيلي وشيريهان وغيرها المواسم الماضية .

كذلك يتعاون النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي للمرة الثالثة مع الفنانة ايمان السيد في مسلسل ضرب نار ، بعد مشاركتها معهما في مسلسلات سابقة منها ” اللي مالوش كبير “.

ويأتي أيضا النجم أحمد مكي في قائمة النجوم الذين يكررون التعاون فنيا مع نفس فريق عمل مسلسلاته ، فيعود للعمل مجددا في مسلسله الكبير قوي 7 مع نفس الفنانين الذين شاركوه الجزء السادس رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وبيومي فؤاد .

كما تتعاون النجمة ريهام حجاج للمرة الثانية في مسلسلها الرمضاني القادم” جميلة” مع الفنانة عبير صبري للمرة الثانية بعد تواجدها معا في مسلسل الموسم الماضي” يوتيرن” .

فايزة هنداوي : هذه التكرارات أحد عوامل نجاح هذه المسلسلات

من جانبها قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي إن تكرار التعاونات الفنية موجودة في السينما والدراما منذ سنين طويلة ، لايمكن أن ننسى أبدا ثنائيات شادية وكمال الشناوي وفاتن حمامة وعماد حمدي .

أي أن فكرة التعاون الفني المشترك بين عدد من الفنانين في أكثر من عمل متاح في الدراما التليفزيونية والسينما وفق” هنداوي” .

وأضافت أن الجمهور يحب أحيانا كثيرة هذه الوجوه معا ، لافتة الىانه يحب ظهور أحمد السقا ومنى زكي معا وذلك يكون عامل نجاح كبير للأعمال الفنية التي يقدمانها بتقديم أفيهات كوميدية معا ويكون بينهما كيمياء كبيرة .

وتابعت قائلة أن هذه التكرارات أحد عوامل نجاح هذه المسلسلات ، مشيرة أن هذه التعاونات الفنية المكررة ليست قضيتها أبدا أن ذلك يعود سلبا على فنانين كثيرين لايعملون ولايجدون فرصة جيدة في مسلسلات كثيرة بسبب هذه التكرارات .

والفنانون الذين يكررون التعاون مجددا معا ، يشعرون أن هناك ألفة بينهما في العمل الفني والتصوير ويتعاملون أنسانيا معا بصورة جيدة فيظهر العمل الدرامي في النهاية بصورة مميزة للمشاهدين وفق” هنداوي” .

دعاء حلمي : حرية لهم باختيارهم الفنانين الذين يشاركونهم في أعمالهم الفنية

وترى الناقدة دعاء حلمي أن هؤلاء النجوم يشعرون أن هناك ارتياح في تكرار تعاونهم الفني مع فنانين ومخرجين معينين ، كأنهم تميمة حظ معا لتحقيق النجاح .

أردفت قائلة أن هذه التكرارات من أجل تحقيق النجاح في هذه المسلسلات ، وذلك ماحدث في الماضي بين عادل امام والراحل مصطفى متولي وغيرهم ، فهي حرية لهم باختيارهم الفنانين الذين يشاركونهم في أعمالهم الفنية ، حتى يحدث خلافا بينهم فيتوقف هذا التعاون المكرر مثلما حدث مع دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال أو حينما يحدث فشلا في عمل فني لهم فيقرر هؤلاء الفنانين ايقاف العمل معا .

ونفت أن يتم وصف هذه التكرارات بـ” الشللية ” في الوسط الفني كما يردد كثيرا ، بل هي تكرارات مفيدة للنجوم والفنانين الذين يعملون معهم في مسلسلات مختلفة ، حتى يحدث فشلا معينا فيتوقف هذا التكرار بينهم .

محمد نبيل : شللية موجودة ونوعا من الاستسهال في اختيار نفس فريق العمل

من ناحيته قال الناقد الفني محمد نبيل أن هذه التكرارات كنوعا من التفاؤل بين هؤلاء النجوم والفنانين المشاركين معهم في مسلسلاتهم ، ولن نجد تلك التكرارات دون وجود نجاحا بينهم .

وأكد أنها “شللية” موجودة بالوسط الفني ونوعا من الاستسهال حقيقة في اختيار نفس الفنانين في الأعمال الفنية بين النجوم والفنانين .

واستطرد قائلا إن أحمد مكي الأمر معه مختلفا ، لاسيما ان نوع الكوميديا التي يقدمها يراها تحتاج لنوعية من الفنانين ويضيف وجوه جديدة من وقت لآخر مثلما أظهر رحمة أحمد في الكبير قوي الموسم الماضي وأصبحت من الفنانات المعروفين بعد هذا الدور وحصلت على جوائز كثيرة عنه وتحولت من ممثلة مسرح غير معروفة لفنانة مشهورة .