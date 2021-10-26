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تعاني «الزهايمر».. أمن القاهرة يساعد مسنة في إيداعها بدور رعاية

في العقد السابع من العمر.
أماني عوض 8:23 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 8:23 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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استجابت أجهزة الأمن في القاهرة لطلب إحدى السيدات “مسنة” تعاني من مرض الزهايمر، لمساعدتها وإيداعها في دور رعاية الخاصة بإحدى الجمعيات الخيرية.

جاء ذلك بعدما ورد بلاغًا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، عن وجود سيدة مجهولة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود سيدة في العقد السابع من العمر غير معلوم بياناتها، ويرجح إصابتها بمرض الزهايمر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إيداعها بإحدى الجمعيات الخيرية.

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ولاقى سرعة الانتقال لمحل البلاغ إستحسان ورضاء الأهالي، وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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